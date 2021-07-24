سيف بن فطيس يشارك في منافسات الرماية بأولمبياد طوكيو غداً

المصدر: وام

يشارك سيف بن فطيس، رامي منتخبنا الوطني، في مسابقة رماية السكيت التي تقام غداً في أولى مشاركات وفدنا الرياضي بدورة الألعاب الأولمبية الثانية والثلاثين التي تستضيفها طوكيو حتى 8 أغسطس الجاري.

وواصل بن فطيس استعداداته للمسابقة التي تقام بميدان أساكا للرماية بمشاركة 30 راميا يتنافسون في خمس جولات موزعة على يومين بإجمالي 125 هدفاً بواقع 25 هدفاً للجولة الواحدة.

وتختتم المسابقة بعد غد عقب تأهل أفضل ستة رماة للمرحلة النهائية وفقاً لنتائجهم التراكمية ليتم بعدها الإعلان عن أصحاب الميداليات الملونة الثلاث.

وفي سياق متصل، زارت عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للجنة الأولمبية الوطنية للشؤون الإدارية والمالية مقر القرية الأولمبية للرياضيين بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو يرافقها أحمد الطيب مدير الوفد، حيث تم الاطلاع على تجهيزات القرية ومنشآتها المنوعة والصالات الرياضية وغيرها من الخدمات المختلفة.

وأكدت عزة بنت سليمان أن الرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو تعهدوا على تقديم أفضل النتائج وإهداء كل الإنجازات لقيادة الدولة الرشيدة التي تقدم كل أشكال الدعم والرعاية لأبناء الوطن بمختلف المجالات.

وأشادت بالمتابعة المستمرة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية للرياضيين التي تعكس مدى حرص قيادتنا الرشيدة على دعم أبنائها والوقوف معهم جنباً إلى جنب في مسيرتهم المشرفة نحو تمثيل الوطن في المحافل الكبرى.

من جانبه، أكد أحمد الطيب، مدير وفد الإمارات المشارك في طوكيو، أنه منذ اليوم الأول للرياضيين في القرية الأولمبية عبر الجميع عن تفاؤله بتحقيق نتائج إيجابية، لا سيما أن حضورهم النفسي والذهني كان رائعاً فور دخولهم لمقر إقامتهم.

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