الجندوبي يدخل العرب قائمة الشرف لنتائج السبت في طوكيو 2020

المصدر: أ ف ب

بفوز لاعب التايكواندو التونسي محمد خليل الجندوبي بفضية وزن 58 كلغ للرجال ، دخل العرب قائمة شرف الانجازات والميداليات لنتائج اليوم السبت في أولمبياد طوكيو، وفي ما يلي نتائج النهائيات التي سجلت السبت 24 يوليو في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقامة في طوكيو حتى 8 اغسطس:

* رجال:

- رماية

مسدس هواء مضغوط

ذهبية: الإيراني جواد فروغي

فضية: الصربي دامير ميكيتش

برونزية: الصيني وي بانغ

- دراجات

سباق الطرق

ذهبية: الإكوادوري ريتشارد كاراباس

فضية: البلجيكي فوت فون أيرت

برونزية: السلوفيني تاداي بوغاتشار

- مبارزة

الحسام

ذهبية: المجري أرون سيلاغي

فضية: الايطالي لويجي ساميلي

برونزية: الكوري الجنوبي جونغهوان كيم

- تايكواندو

وزن -58 كلغ

ذهبية: الإيطالي فيتو ديلاكويلا

فضية: التونسي محمّد خليل الجندوبي

برونزية: الكوري الجنوبي جون جانغ

برونزية: الروسي تحت علم محايد ميخائيل أرتامونوف

- جودو

وزن -60 كلغ

ذهبية: الياباني ناوهيسا تاكاتو

فضية: التايواني يونغ وي يانغ

برونزية: الفرنسي لوكا مكيدزي

برونزية: الكازاخستاني ييلدوس سميتوف

* سيدات:

- رماية

بندقية هواء مضغوط 10 م

ذهبية: الصينية كيان يانغ

فضية: الروسية أناستازيا غالاشينا

برونزية: السويسرية نينا كريستن

- رفع أثقال

وزن 49 كلغ

ذهبية: الصينية هو تشيهوي

فضية: الهندية شانو سايخوم ميراباي

برونزية: الاندونيسية ويندي كانتيكا أيساه

- تايكواندو:

وزن -49 كلغ

ذهبية: التايلندية بانيباك وونغباتاناكيت

فضية: الإسبانية أدريانا سيريسو إيغليسياس

برونزية: التركية رقية يلديريم

برونزية: الصربية تيانا بوغدانوفيتش

- مبارزة

السيف

ذهبية: الصينية ييوين سون

فضية: الرومانية آنا ماريا بوبيسكو

برونزية: الاستونية كاترينا ليهيس

- جودو:

وزن -48 كلغ

ذهبية: الكوسوفية ديستريا كراسنيكي

فضية: اليابانية فونا توناكي

برونزية: الأوكرانية داريا بيلوديد

برونزية: المونغولية أورانتسيتسيغ مونخبات

-قوس ونشاب:

مختلط

ذهبية: كوريا الجنوبية

فضية: هولندا

برونزية: المكسيك



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