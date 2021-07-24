خروج عامر والسيسي بعد بداية نارية في المبارزة

المصدر: أ ف ب

خرج المصريان محمد عامر وزياد السيسي من دور الـ16 لمبارزة الحسام في أولمبياد طوكيو السبت، بعد أن حققا بداية نارية وأطاحا تواليًا بالمتوج بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو وبطل أوروبا 2019.

وخرج عامر بعد خسارته أمام الكوري الجنوبي سانغوك أوه بطل العالم عام 2019 بنتيجة 15-9، فيما سقط السيسي 15-12 ضد الجورجي ساندرو بازادزي المصنف الثامن عالميًا.

وكان عامر أطاح في دورالـ32 بالأميركي داريل هومر المتوج بالميدالية الفضية في أولمبياد ريو 2016 بعدما عوّض تأخره 9-3 إلى فوز رائع 15-11، فيما حقق السيسي المصنف 24 عالميًا انتصارًا مثيرًا 15-13 على الروسي المشارك تحت علم محايد فينيامين ريشيتنيكوف المصنف التاسع عالميًا بطل أوروبا 2019 والعالم عام 2013.

وخرجت التونسية سارة بسبس بطلة إفريقيا عام 2019 وحاملة برونزية بطولة العالم عام 2015 في موسكو من منافسات الدور الـ32 من مبارزة السيف، أمام الايطالية إيزولا فيديريكا 14-12، علما أنها حلت خامسة في أولمبياد ريو 2016.

وخسر الجزائري أكرم بونابي في الدور الـ64 من مبارزةالحسام أمام الياباني كايتو ستريتس 15-9، ولحق به التونسي فارس فرجاني الذي خرج من الدور الـ32 ضد الايطالي إنريكو بيري 15-10.



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