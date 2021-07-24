أوساكا تحمل الشعلة الأولمبية بالمحطة الأخيرة

المصدر: (طوكيو - البيان الرياضي)

أوقدت نجمة كرة المضرب اليابانية ناومي أوساكا المرجل الأولمبي في الملعب الأولمبي في المحطة الأخيرة للشعلة الأولمبية وذلك أمام مدرجات شبه خالية سترافق الرياضيين في غالبية المنافسات طيلة فترة الألعاب. وصمم المرجل على شكل شمس ويرمز إلى تلك المتواجدة على العلم الياباني، ليتفتح على شكل زهرة تجسد الحياة والأمل، وقد وُضع على أعلى تصميم مشابه لجبل فوجي الشهير الأعلى في البلاد.



وستضيء الشعلة الأولمبية الملعب الأولمبي حتى نهاية الحدث العالمي مساء الثامن من أغسطس المقبل، بعد أسبوعين من المنافسات التي سيشارك فيها 11090 رياضياً يشكّلون 206 وفود من كل أنحاء العالم سيتنافسون على 339 ميدالية في 33 رياضة.

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