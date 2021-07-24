مشاركة تاريخية لكرة اليد البحرينية

المصدر: طوكيو - البيان الرياضي

وقع ممثلا العرب، في مسابقة اليد مصر والبحرين، في مجموعة واحدة، حيث يخوض الأول اليوم مباراة أمام البرتغال ويلعب الثاني مع السويد، وتعد مشاركة البحرين تاريخية لأنها الأولى للفريق كما أنه أول منتخب بحريني من الألعاب الجماعية يتأهل إلى الأولمبياد وتأهلت البحرين بعد فوزها في المباراة النهائية من التصفيات الآسيوية على كوريا الجنوبية 34-29 بعدما أقصت قطر من نصف النهائي، لتخطف المقعد الآسيوي الوحيد في طوكيو إلى جانب منتخب اليابان مستضيفة الألعاب، وبلغ منتخب مصر الذي يشرف عليه المدرب الإسباني روبرتو غارسيا باروندو النهائي بعد تتويجه بلقب بطولة إفريقيا.



وتُعدّ كرة اليد من أكثر الرياضات شعبية في مصر بعد كرة القدم، حلّ «الفراعنة» في المركز السادس في نسخة 1996، والمركز الرابع ضمن بطولة العالم 2001، فيما خسروا بصعوبة بالغة في ربع نهائي مونديال 2021 على أرضهم أمام الدنمارك التي أحرزت اللقب لاحقاً.

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