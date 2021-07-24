شهاب الفهيم: نتمنى تتويج أبطالنا بالميداليات

المصدر: طوكيو - البيان الرياضي

أكد شهاب أحمد الفهيم سفير دولة الإمارات لدى اليابان، أن التواجد مع أبناء الوطن الرياضيين في محفل بهذا الحجم، أمر يدعو للفخر لتمثيل هويتنا الوطنية والتعبير عن مدى اعتزازنا بالانتماء لدولة الإمارات التي تقدم كافة أوجه الدعم لأبنائها على الدوام، ولم تبخل يوماً عليهم من أجل تقديم ما يليق باسم الوطن وسمعته ومكانته، وترجمة دعم وتوجيهات قيادتنا الرشيدة إلى نتائج عملية ملموسة تكلل من خلالها الجهود المبذولة في مسيرة تمثيل الوطن المشرفة.

وأشار الفهيم إلى أن رؤية علم الإمارات يرفرف خفاقاً في طابور افتتاح أكبر محفل رياضي في العالم، يبعث بروح التفاؤل والتحدي والاجتهاد لدى الجميع، سواء من رياضيين خلال منافساتهم وأدائهم في الألعاب المختلفة، أو فريق عمل سفارة الدولة والوفد الإداري المرافق اللذين يمضيان أوقاتاً طويلة بكل المحبة والاعتزاز لخدمة الرياضيين وتوفير احتياجاتهم اللازمة والتأكد من سلامتهم في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم.

وأعرب الفهيم عن أمله في رؤية علم الإمارات مرفوعاً مجدداً خلال الدورة الأولمبية على منصات التتويج بتحقيق إحدى الميداليات الملونة وإهدائها لقيادة وشعب دولة الإمارات، وتسجيل اسم الوطن في قائمة الإنجازات والنجاحات من خلال التواجد في جدول الترتيب للدورة، مشيداً بالاهتمام الواضح والمتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، طوال الفترة الماضية، حين وجه سموه بتشكيل فرق عمل مشتركة بين اللجنة وسفارة الدولة لمتابعة كافة الأمور والتحديثات الواردة من اللجنة المنظمة للألعاب والجهات المعنية، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات الفحص الدوري لـ«كوفيد – 19» وتعليمات السلامة والوقاية المتبعة من الوصول وحتى المغادرة.



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