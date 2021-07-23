أولمبياد طوكيو: ناومي أوساكا توقد المرجل

المصدر: أ ف ب

أوقدت لاعبة كرة المضرب اليابانية ناومي أوساكا المرجل الأولمبي الجمعة في العاصمة اليابانية طوكيو، التي تستضيف النسخة الثانية والثلاثين للحدث الرياضي الضخم، بعد تأجيل لعام كامل جراء جائحة كوفيد-19.

وستضيء الشعلة الأولمبية التي شهدت مساراً صعباً، الملعب الأولمبي في طوكيو حتى نهاية الأولمبياد مساء يوم الأحد في الثامن من أغسطس المقبل، بعد أسبوعين من المنافسات التي سيشارك فيها 11090 رياضياً يشكلون 206 وفود من كل أنحاء العالم، ويتسابقون على 339 ميدالية في 33 رياضة.



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