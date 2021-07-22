بعد 73 عاماً.. العراق يشارك بأصغر بعثة في تاريخه الأولمبي

المصدر: دبي ـ علي شدهان

يشارك العراق بأصغر بعثة تمثله طوال تاريخ ظهوره على مسرح الألعاب الأولمبية، والذي يعود إلى أكثر من 73 عاماً، وذلك باقتصار مشاركته في دورة طوكيو 2020 على أربعة رياضيين فقط، هم، محمد رياض «التجديف» وفاطمة عباس «الرماية» وطه حسين، ودانا حسين «ألعاب القوى».

ويعود أول ظهور للعراق في الألعاب الأولمبية إلى العام 1948 في دورة ألعاب لندن، واقتنص ميداليته الأولى في دورة ألعاب روما في العام 1960 بفوز الرباع عبد الواحد عزيز بالميدالية البرونزية، التي ما زالت يتيمة منذ ذلك التاريخ!

الافتتاح الرسمي

وتفتتح النسخة 32 من دورات الألعاب الأولمبية رسمياً غداً الجمعة في طوكيو اليابانية وسط إجراءات احترازية صارمة من ولاء «كورونا»، وما نتج عنه من حرمان الجماهير من الحضور إلى الملاعب والصالات، ما أفقد الدورة واحدة من أهم الميزات على الإطلاق.

وقررت اللجنة الأولمبية العراقية، إسناد مهمة رفع علم العراق في افتتاح أولمبياد طوكيو إلى الثنائي المكون من الرامية فاطمة عباس، وزميلها في رياضة التجديف محمد رياض، في خطوة تتوافق مع جهود اللجنة الأولمبية الدولية في إظهار أكبر قدر ممكن من الممارسات الرياضية الهادفة إلى ترسخ قيم المساواة بين الرياضيين الذكور والإناث.

وتعرضت أحلام الرياضة العراقية في أولمبياد طوكيو إلى ضربة قوية بقرار اللجنة المنظمة للدورة بالإيقاف المؤقت للعداءة دانا حسين إلى حين التأكد من عدم تعاطيها أدوية تحتوي على مواد منشطة.

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