دبي.. جسر عبور الأبطال نحو حلم الأولمبياد

المصدر: دبي - علي الظاهري

تعتبر دبي جسر عبور العديد من الأبطال والنجوم الذين يتطلعون إلى معانقة المجد في أولمبياد طوكيو 2020، حيث شهدت الفترة الماضية، توافد العديد من المنتخبات والرياضيين، الذين اختاروا إقامة معسكرات في دانة الدنيا، قبل المشاركة في الأولمبياد، التي تنطلق اليوم في العاصمة اليابانية، وتستمر لغاية 8 أغسطس. وفضّل العديد من الأبطال والفرق الرياضية، أن تكون دبي محطة الإعداد في المراحل النهائية من التحضيرات، خاصة في ظل وجود بنية تحتية قوية، ومنشآت رياضية على أعلى مستوى، تتوافق مع المعايير والمواصفات المطلوبة في عملية الاستعداد للحدث الرياضي الشهير.

السباح لوكلوس

وقبل نحو أسبوعين من انطلاق الأولمبياد، واصلت دبي استقطاب أشهر نجوم الرياضة في العالم، من بينهم السباح العالمي الجنوب أفريقي تشاد لوكلوس، الذي اختار التدريب في مجمع «حمدان الرياضي»، استعداداً لخوض المنافسات في الأولمبياد، حيث يعتبر لوكلوس من أقوى المرشحين للفوز بالأولمبياد، وقد سبق له أن حصل على 26 ميدالية عالمية، منها 15 ذهبية و8 فضية و3 برونزيات، كما حصل على 3 ميداليات خلال مشاركته في أولمبياد لندن، و4 ميداليات في أولمبياد ريو دي جانيرو، وفاز بجائزة أفضل سباح في العالم لمرات عديدة. وأقام منتخب الأرجنتين للسباحة، معسكره التدريبي في دبي، في الفترة من 9 إلى 17 يوليو الجاري، في مجمع حمدان الرياضي، في إطار استعداداته للأولمبياد.

50 منتخباً

واستضافت الإمارات عموماً، ودبي على وجه الخصوص، معسكرات منتخبات وفرق عالمية مختلفة، استعدت في ملاعب وصالات ومضامير دبي لأولمبياد طوكيو المقبل، والبطولات العالمية، وفق إجراءات احترازية وبروتوكولات آمنة ومعتمدة، حيث استضافت خلال النصف الأول من العام الجاري، معسكرات تدريبية ومباريات ودية لأكثر من 50 منتخباً، في العديد من الرياضات، وفي مقدمها السباحة والسباحة الإيقاعية والخماسي الحديث والدراجات الهوائية والتنس وكرة القدم والريشة الطائرة والكريكيت والرجبي والغولف، وغيرها، وكان من بين الحضور خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام، منتخبات عالمية مرموقة، من بينها المنتخب المجري للسباحة الإيقاعية، والمنتخب التشيكي للخماسي الحديث، ومنتخبات عربية وآسيوية بكرة القدم، وأندية آسيوية وأوروبية، من بينها ليغا وارسو البولندي.

مدينة محفزة

وتعتبر دبي مدينة محفزة للرياضيين في مختلف الألعاب والرياضات، لا سيما أنها سباقة في إطلاق العديد من المبادرات الرياضية الرائدة لنجوم العالم، ومن بينهم الأبطال العرب، الذين نالوا شرف الفوز والتكريم بـ «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي»، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، يشارك في أولمبياد طوكيو العديد من الرياضيين العرب، وفي مقدمهم 10 من الأبطال العرب من الجنسين، ممن سبق لهم الفوز بالجائزة، وهم السباح التونسي أسامة الملولي، والعدّاء الجزائري المتألق توفيق مخلوفي، والرامي الكويتي فهيد الديحاني، والتونسية إيناس بوبكري، ومواطنتها المصارعة مروى العامري، ولاعبة التايكواندو المصرية هداية ملاك، وبطل المبارزة المصري علاء الدين أبو القاسم، والمصري أحمد الجندي، ولاعبة التنس التونسية أنس جابر، والسباحة المصرية فريدة عثمان.

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