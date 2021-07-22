5 رياضيين يحملون طموحات الإمارات في أولمبياد طوكيو

المصدر: طوكيو - البيان

تنطلق غداً رسمياً منافسات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الثانية والثلاثون بالعاصمة اليابانية طوكيو التي تقام خلال الفترة (23 يوليو – 8 أغسطس)، بمشاركة أكثر من 11 ألف رياضي يتنافسون في 33 رياضة بواقع 339 مسابقة في 48 منشأة رياضية، حيث ينطلق حفل الافتتاح في تمام السابعة مساءً بتوقيت اليابان الثانية ظهراً بتوقيت الإمارات على الملعب الأولمبي بطوكيو الذي كان شاهداً كذلك على فعاليات أولمبياد 1964.

ويحضر حفل الافتتاح شهاب أحمد الفهيم، سفير الدولة لدى اليابان، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية.

وتشارك الإمارات للمرة العاشرة في فعاليات دورة الألعاب الأولمبية، بعد أن شهدت أولمبياد لوس أنجلوس مشاركتنا الأولى، حيث يمثل وفدنا بطوكيو 17 رياضياً، منهم 5 لاعبين في 4 رياضات، هي: الرماية والسباحة وألعاب القوى والجودو.

ويفتتح سيف بن فطيس مشاركتنا في الحدث بمسابقة رماية الاسكيت يومي 25 و26 من الشهر الجاري، وفيكتور سكرتوف الذي يخوض منافسات تحت 73 كغ برياضة الجودو في الـ26 من الشهر الجاري.

ويخوض يوسف المطروشي، سبّاح منتخبنا الوطني، منافسات 100 متر حرة في اليوم الذي يليه، فيما يشارك إيفان رومارنكو بمسابقة فوق 100 كغ بالجودو في الـ30 من الشهر الجاري، قبل أن يختتم محمد حسن النوبي، عداء منتخبنا الوطني، مشاركاتنا بسباق 100 متر يوم الـ31 من يوليو الجاري.

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