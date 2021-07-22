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    أولمبياد طوكيو: البرنامج الكامل للنهائيات

    التاريخ:

    تفتتح غدا الجمعة في طوكيو الألعاب الأولمبية الصيفية وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل وفي ما يلي البرنامج الكامل للنهائيات الـ339 مختلف الألعاب :

    السبت 24 يوليو

    (11 ذهبية)- الرماية
    بندقية هواء مضغوط 10 م (سيدات)
    مسدس هواء مضغوط 10 م (رجال)

    - الدراجات
    سباق الطرق (رجال)
    - رفع الأثقال
    وزن -49 كلغ (سيدات)

    - القوس والنشاب المختلط

    - الجودو
    وزن -48 كلغ (سيدات)
    وزن -60 كلغ (رجال)

    - المبارزة
    الحسام (فردي رجال)
    السيف (فردي سيدات)

    - التايكواندو
    وزن -49 كلغ (سيدات)
    وزن -58 كلغ (رجال)

    الأحد 25 يوليو (18)- سكايت بورد
    شوارع (رجال)
    - الرماية
    مسدس هواء مضغوط 10 م (سيدات)
    بندقية هواء مضغوط 10 م (رجال)

    - السباحة
    400 م متنوعة (رجال)
    400 م حرة (رجال)
    400 م متنوعة (سيدات)
    التتابع 4 مرات 100 م حرة (سيدات)

    - رفع الأثقال
    وزن -61 كلغ (رجال)
    وزن -67 كلغ (رجال)

    - القوس والنشاب
    فرق (سيدات)
    - الدراجات
    سباق الطرق (سيدات)
    - الغطس
    منصة متحركة 3 م (زوجي سيدات)

    - الجودو
    وزن -52 كلغ (سيدات)
    وزن -66 كلغ (رجال)

    - المبارزة
    الشيش (فردي سيدات)
    السيف (فردي رجال)

    - التايكواندو
    وزن -57 كلغ (سيدات)
    وزن -68 كلغ (رجال)

    الاثنين 26  يوليو (21)- الترياثلون
    رجال

    - الرماية
    سكيت (سيدات)
    سكيت (رجال)
    - سكايت بورد
    شوارع (سيدات)

    - السباحة
    100 م فراشة (سيدات)
    100 م صدرًا (رجال)
    400 م حرة (سيدات)
    التتابع 4 مرات 100 م حرة (رجال)

    - القوس والنشاب
    فرق (رجال)
    - كانوي متعرّج
    كانوي فردي (رجال)
    - الجمباز الفني
    فرق (رجال)
    - الدراجات
    كروس كاونتري (رجال)

    - الغطس
    منصة ثابتة 10 م (زوجي رجال)

    - الجودو
    وزن -57 كلغ (سيدات)
    وزن -73 كلغ (رجال)

    - المبارزة
    حسام (فردي سيدات)
    شيش (فردي رجال)

    - التايكواندو
    وزن -67 كلغ (سيدات)
    وزن -80 كلغ (رجال)
    - رفع الأثقال
    وزن -55 كلغ (سيدات)

    - كرة الطاولة
    زوجي مختلط

    الثلاثاء 27  يوليو (22)

    - ترياثلون
    سيدات

    - التجذيف
    رباعي بمجذافين (رجال)
    رباعي بمجذافين (سيدات)

    - الرماية
    مسدس هواء مضغوط 10 م (مختلط)
    بندقية هواء مضغوط 10 م (مختلط)

    - السباحة
    200 م حرة (رجال)
    100 م ظهرًا (سيدات)
    100م ظهرًا (رجال)
    100 م صدرًا (سيدات)

    - الكانوي المتعرّج
    كاياك (فردي سيدات)

    - الغطس
    منصة ثابتة 10 م (زوجي سيدات)

    - الدراجات
    كروس كاونتري (سيدات)

    - رفع الأثقال
    وزن 59 كلغ (سيدات)
    وزن 64 كلغ (سيدات)

    - الجودو
    وزن -63 كلغ (سيدات)
    رجال -81 كلغ (رجال)

    - الفروسية
    ترويض (فرق)

    - المبارزة
    سيف (فرق سيدات)

    - التايكواندو
    وزن +67 كلغ (سيدات)
    وزن +80 كلغ (رجال)

    - الجمباز الفني
    فرق سيدات
    - السوفتبول

    سيدات

    الأربعاء 28  يوليو (23)- ركوب الأمواج
    سيدات
    رجال

    - التجذيف
    زوجي بمجذافين (سيدات)
    زوجي بمجذافين (رجال)
    رباعي (سيدات)
    رباعي (رجال)

    - السباحة
    200 م حرة (سيدات)
    200 م فراشة (رجال)
    200 م متنوعة (سيدات)
    1500 م حرة (سيدات)
    تتابع أربع مرات 200 م حرة (رجال)

    - دراجات سباق الطرق
    ضد الساعة (رجال)
    ضد الساعة (سيدات)

    - الغطس
    منصة متحركة 3 م (زوجي رجال)
    - الركبي
    رجال

    - الجودو
    وزن -70 كلغ (سيدات)
    وزن -90 كلغ (رجال)

    - الفروسية
    ترويض (فردي)
    - الجمباز الفني
    المسابقة الكاملة (فردي رجال)

    - المبارزة
    حسام (فرق رجال)

    - رفع الأثقال
    وزن -73 كلغ (رجال)

    - كرة السلة 3*3
    سيدات
    رجال

    الخميس 29 يوليو (17)- التجذيف
    زوجي رجال
    زوجي سيدات
    زوجي بمجذافين وزن خفيف (رجال)
    زوجي بمجذافين وزن خفيف (سيدات)

    - الرماية
    حفرة - تراب (سيدات)
    حفرة - تراب (رجال)

    - السباحة
    800 م حرة (رجال)
    200 م صدرًا (رجال)
    200 م فراشة (سيدات)
    100 م حرة (رجال)
    تتابع أربع مرات 200 م حرة (سيدات)
    - الكانوي المتعرّج
    كانوي (فردي سيدات)

    - الجودو
    وزن -78 كلغ (سيدات)
    وزن -100 كلغ (رجال)

    - المبارزة
    شيش (فرق سيدات)
    - الجمباز الفني
    المسابقة الكاملة (فردي سيدات)

    - كرة الطاولة
    فردي سيدات

    الجمعة 30 يوليو (21)- التجذيف
    فردي (سيدات)
    فردي (رجال)
    ثماني (سيدات)
    ثماني (رجال)

    - الرماية
    مسدس 25 م (سيدات)
    - الدراجات بي أم أكس
    سباق (رجال)
    سباق (سيدات)

    - السباحة
    200 م صدرًا (سيدات)
    200 م ظهرًا (رجال)
    100 م حرة (سيدات)
    200 م متنوعة (رجال)

    - كرة المضرب
    زوجي رجال

    - الجمباز ترامبولين
    سيدات

    - البادمنتون
    زوجي مختلط

    - الكانوي المتعرّج
    كاياك (فردي رجال)
    - القوس والنشاب
    فردي سيدات

    - الجودو
    وزن +78 كلغ (سيدات)
    وزن +100 كلغ (رجال)

    - المبارزة
    سيف (فرق رجال)

    - ألعاب قوى
    10 آلاف م (رجال)

    - كرة الطاولة
    فردي رجال

    السبت 31 يوليو (21)- ألعاب قوى
    رمي القرص (رجال)
    تتابع أربع مرات 400 م (مختلط)
    100 م (سيدات)

    - الترياثلون
    تتابع مختلط

    - السباحة
    100 م فراشة (رجال)
    200 م ظهرًا (سيدات)
    800 م حرة (سيدات)
    تتابع أربع مرات 100 م متنوعة (مختلط)

    - الرماية
    بندقية 50 م 3 أوضاع (سيدات)
    الحفرة تراب (مختلط)

    - الشراع
    اللوح أر أس: أكس (سيدات)
    اللوح أر أس: أكس (رجال)

    - كرة المضرب
    فردي سيدات

    - الجمباز ترامبولين
    رجال

    - القوس والنشاب
    فردي رجال

    - رفع الأثقال
    وزن -81 كلغ (رجال)
    وزن -96 كلغ (رجال)

    - الركبي
    سيدات

    - الجودو
    فرق (مختلط)

    - البادمنتون
    زوجي رجال

    - المبارزة
    حسام (فرق سيدات)

    الأحد 1  أغسطس (25)- الغولف
    فردي (رجال)

    - ألعاب القوى
    100 م (رجال)
    الوثب العالي (رجال)
    وثبة ثلاثية (سيدات)
    رمي الكرة الحديد (سيدات)

    - دراجات بي أم أكس حرّة
    منتزه (سيدات)
    منتزه (رجال)

    - سباحة
    50 م حرة (رجال)
    50 م حرة (سيدات)
    1500 م حرة (رجال)
    تتابع أربع مرات 100 م متنوعة (سيدات)
    تتابع أربع مرات 100 م متنوعة (رجال)

    - الشراع
    ليزر (رجال)
    ليزر راديال (سيدات)

    - كرة المضرب
    فردي رجال
    زوجي سيدات
    زوجي مختلط

    - الغطس
    منصة متحركة 3 م (سيدات)
    - الجمباز الفني
    حركات أرضية (رجال)
    حصان القفز (سيدات)
    حصان الحلق (رجال)

    العارضتان مختلفتا الارتفاع (سيدات)

    - المبارزة
    شيش (فرق رجال)

    - رفع الأثقال
    وزن -76 كلغ (سيدات)

    - البادمنتون
    فردي سيدات

    الاثنين 2  أغسطس (22)- الرماية
    مسدس سريع 25 م (رجال)
    بندقية 50 م 3 أوضاع (رجال)

    - ألعاب القوى
    وثب طويل (رجال)
    100 م حواجز (سيدات)
    رمي القرص (سيدات)
    3 آلاف م موانع (رجال)
    5 آلاف م (سيدات)

    - المصارعة اليونانية-الرومانية
    وزن 60 كلغ (رجال)
    وزن 130 كلغ (رجال)

    - مصارعة حرّة
    وزن 76 كلغ (سيدات)

    - الشراع
    سباق 49 أف أكس (سيدات)
    سباق 49 (رجال)

    - دراجات المضمار
    سباق السرعة (فرق سيدات)

    - رفع الأثقال
    وزن -87 كلغ (سيدات)
    وزن +87 كلغ (سيدات)

    - الجمباز الفني
    جهاز الحلق (رجال)
    حركات أرضية (سيدات)
    حصان القفز (رجال)

    - الفروسية
    المسابقة الكاملة (فرق)
    المسابقة الكاملة (فردي)

    - البادمنتون
    فردي رجال
    زوجي سيدات

    الثلاثاء 3 أغسطس (24)- ألعاب القوى

    وثب طويل (سيدات)
    400 م حواجز (رجال)
    وثب بالزانة (رجال)
    رمي مطرقة (سيدات)
    800 م (سيدات)
    200 م (سيدات)

    - الكانوي السريع
    كاياك 200 م (فردي سيدات)
    كانوي 1000 م (زوجي رجال)
    كاياك 1000 م (فردي رجال)
    كانوي 500 م (زوجي سيدات)

    - الملاكمة
    وزن 54-57 كلغ (سيدات)
    وزن 63-69 كلغ (رجال)

    - الشراع
    سباق فين (رجال)
    ناكرا 17 (مختلط)

    - الغطس
    منصة متحركة 3 م (فردي رجال)

    - دراجات المضمار
    مطاردة (فرق سيدات)
    سرعة (فرق رجال)

    - الجمباز الفني
    العارضتان المتوازيتان (رجال)
    عارضة التوازن (سيدات)
    العارضة الثابتة (رجال)

    - المصارعة اليونانية-الرومانية
    وزن 77 كلغ (رجال)
    وزن 97 كلغ (رجال)

    - المصارعة الحرّة
    وزن 68 كلغ (سيدات)

    - رفع الأثقال
    وزن 109 كلغ (رجال)

    الأربعاء 4 أغسطس (17)- سباحة الماراثون
    10 كلم مياه مفتوحة (سيدات)

    - ألعاب قوى
    400 م حواجز (سيدات)
    3 آلاف م موانع (سيدات)
    رمي مطرقة (رجال)
    800 م (رجال)
    200 م (رجال)

    - سكايت بورد
    منتزه (سيدات)

    - الملاكمة
    وزن 75-81 كلغ (رجال)

    - الشراع
    سباق 470 (رجال)
    سباق 470 (سيدات)

    - دراجات المضمار
    سباق المطاردة (فرق رجال)

    - المصارعة اليونانية-الرومانية
    وزن 67 كلغ (رجال)
    وزن 87 كلغ (رجال)

    - المصارعة الحرّة
    وزن 62 كلغ (سيدات)

    - الفروسية
    قفز الحواجز (فردي)

    - السباحة الفنية
    الزوجي الحرّ

    - رفع الأثقال
    وزن +109 كلغ (رجال)

    الخميس 5 أغسطس (27)- سباحة الماراثون
    10 كلم مياه مفتوحة (رجال)

    - سكايت بورد
    منتزه (رجال)

    - ألعاب قوى
    وثبة ثلاثية (رجال)
    رمي الكرة الحديد (رجال)
    110 م حواجز (رجال)
    وثب بالزانة (سيدات)
    400 م (رجال)
    السباعية (سيدات)
    العشارية (رجال)
    20 كلم مشيًا (رجال)

    - الكانوي السريع
    كاياك 200 م (فردي رجال)
    كانوي 200 م (فردي سيدات)
    كاياك 500 م (فردي سيدات)
    كاياك 1000 م (زوجي رجال)
    الملاكمة
    وزن 52-57 كلغ (رجال)

    - الغطس
    منصبة ثابتة 10 م (فردي سيدات)

    - دراجات المضمار
    سباق كيرين (سيدات)
    سباق النقاط أومنيوم (رجال)

    - الكاراتيه
    كاتا (سيدات)
    كوميتي وزن -67 كلغ (رجال)
    كوميتي وزن -55 كلغ (سيدات)

    - التسلّق
    رجال

    - المصارعة الحرّة
    وزن 57 كلغ (رجال)
    وزن 86 كلغ (رجال)
    وزن 57 كلغ (سيدات)

    - هوكي
    رجال

    - كرة الطاولة
    فرق سيدات

    الجمعة 6 أغسطس (23)- ألعاب قوى
    50 كلم مشيًا (رجال)
    رمي رمح (سيدات)
    5 آلاف م (رجال)
    400 م (سيدات)
    1500 م (سيدات)
    التتابع 4 مرات 100 م (سيدات)
    التتابع 4 مرات 100 م (رجال)
    20 كلم مشيًا (سيدات)

    - الكرة الطائرة الشاطئية
    سيدات

    - كرة القدم
    سيدات

    - الملاكمة
    وزن 81-91 كلغ (رجال)

    - الخماسي الحديث
    سيدات

    - دراجات على المضمار
    سباق ماديسون (سيدات)
    سباق سرعة (رجال)

    - الكاراتيه
    كاتا (رجال)
    كوميتي وزن -61 كلغ (سيدات)
    كوميتي وزن -75 كلغ (رجال)

    - التسلّق
    سيدات

    - المصارعة الحرّة
    وزن 74 كلغ (رجال)
    وزن 125 كلغ (رجال)
    وزن 53 كلغ (سيدات)

    - الهوكي
    سيدات

    - كرة الطاولة
    فرق رجال

    السبت 7  أغسطس (34)- ألعاب القوى
    ماراثون (سيدات)
    الوثب العالي (سيدات)
    10 آلاف م (سيدات)
    رمي الرمح (رجال)
    1500 م (رجال)
    التتابع 4 مرات 400 م (سيدات)
    التتابع 4 مرات 400 م (رجال)

    - غولف
    سيدات

    - الكانوي السريع
    كانوي 500 م (زوجي سيدات)
    كانوي 1000 م (فردي رجال)
    كاياك 500 م (رباعي سيدات)
    كاياك 500 م (رباعي رجال)

    - الكرة الطائرة الشاطئية
    رجال

    - كرة السلة
    رجال

    - الملاكمة
    وزن 48-52 كلغ (رجال)
    وزن 69-75 كلغ (رجال)
    وزن 48-51 كلغ (سيدات)
    وزن 64-69 كلغ (سيدات)

    - الكاراتيه
    كوميتي وزن +61 كلغ (سيدات)
    كوميتي وزن +75 كلغ (رجال)

    - الخماسي الحديث
    رجال

    - الغطس
    منصة ثابتة 10 م (رجال)
    - الجمباز الإيقاعي
    المسابقة العامة (فردي سيدات)

    - دراجات المضمار
    سباق ماديسون (رجال)

    - كرة الماء
    سيدات

    - المصارعة الحرّة
    وزن 65 كلغ (رجال)
    وزن 97 كلغ (رجال)
    وزن 50 كلغ (سيدات)

    - الفروسية
    قفز الحواجز (فرق)

    - البيسبول
    رجال

    - سباحة فنية
    فرق

    - كرة القدم
    رجال

    - كرة اليد
    رجال

    - الكرة الطائرة
    رجال

    الأحد 8  أغسطس (13)- ألعاب القوى
    ماراثون (رجال)

    - دراجات على المضمار
    سباق كيرين (رجال)
    سباق السرعة (فردي سيدات)
    سباق النقاط أومنيوم (سيدات)

    - جمباز إيقاعي
    المسابقة العامة (فرق)

    - كرة السلة
    سيدات

    - الكرة الطائرة
    سيدات

    - ملاكمة
    وزن 57-60 كلغ (سيدات)
    وزن 57-63 كلغ (رجال)
    وزن 69-75 كلغ (سيدات)
    وزن +91 كلغ (رجال)

    - كرة اليد
    سيدات

    - كرة الماء
    رجال
     

     

    كلمات دالة:
    • طوكيو 2020،
    • أولمبياد طوكيو،
    • البرنامج الكامل
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