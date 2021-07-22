أولمبياد طوكيو: البرنامج الكامل للنهائيات

تفتتح غدا الجمعة في طوكيو الألعاب الأولمبية الصيفية وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل وفي ما يلي البرنامج الكامل للنهائيات الـ339 مختلف الألعاب :

السبت 24 يوليو

(11 ذهبية)- الرماية

بندقية هواء مضغوط 10 م (سيدات)

مسدس هواء مضغوط 10 م (رجال)

- الدراجات

سباق الطرق (رجال)

- رفع الأثقال

وزن -49 كلغ (سيدات)

- القوس والنشاب المختلط

- الجودو

وزن -48 كلغ (سيدات)

وزن -60 كلغ (رجال)

- المبارزة

الحسام (فردي رجال)

السيف (فردي سيدات)

- التايكواندو

وزن -49 كلغ (سيدات)

وزن -58 كلغ (رجال)

الأحد 25 يوليو (18)- سكايت بورد

شوارع (رجال)

- الرماية

مسدس هواء مضغوط 10 م (سيدات)

بندقية هواء مضغوط 10 م (رجال)

- السباحة

400 م متنوعة (رجال)

400 م حرة (رجال)

400 م متنوعة (سيدات)

التتابع 4 مرات 100 م حرة (سيدات)

- رفع الأثقال

وزن -61 كلغ (رجال)

وزن -67 كلغ (رجال)

- القوس والنشاب

فرق (سيدات)

- الدراجات

سباق الطرق (سيدات)

- الغطس

منصة متحركة 3 م (زوجي سيدات)

- الجودو

وزن -52 كلغ (سيدات)

وزن -66 كلغ (رجال)

- المبارزة

الشيش (فردي سيدات)

السيف (فردي رجال)

- التايكواندو

وزن -57 كلغ (سيدات)

وزن -68 كلغ (رجال)

الاثنين 26 يوليو (21)- الترياثلون

رجال

- الرماية

سكيت (سيدات)

سكيت (رجال)

- سكايت بورد

شوارع (سيدات)

- السباحة

100 م فراشة (سيدات)

100 م صدرًا (رجال)

400 م حرة (سيدات)

التتابع 4 مرات 100 م حرة (رجال)

- القوس والنشاب

فرق (رجال)

- كانوي متعرّج

كانوي فردي (رجال)

- الجمباز الفني

فرق (رجال)

- الدراجات

كروس كاونتري (رجال)

- الغطس

منصة ثابتة 10 م (زوجي رجال)

- الجودو

وزن -57 كلغ (سيدات)

وزن -73 كلغ (رجال)

- المبارزة

حسام (فردي سيدات)

شيش (فردي رجال)

- التايكواندو

وزن -67 كلغ (سيدات)

وزن -80 كلغ (رجال)

- رفع الأثقال

وزن -55 كلغ (سيدات)

- كرة الطاولة

زوجي مختلط

الثلاثاء 27 يوليو (22)

- ترياثلون

سيدات

- التجذيف

رباعي بمجذافين (رجال)

رباعي بمجذافين (سيدات)

- الرماية

مسدس هواء مضغوط 10 م (مختلط)

بندقية هواء مضغوط 10 م (مختلط)

- السباحة

200 م حرة (رجال)

100 م ظهرًا (سيدات)

100م ظهرًا (رجال)

100 م صدرًا (سيدات)

- الكانوي المتعرّج

كاياك (فردي سيدات)

- الغطس

منصة ثابتة 10 م (زوجي سيدات)

- الدراجات

كروس كاونتري (سيدات)

- رفع الأثقال

وزن 59 كلغ (سيدات)

وزن 64 كلغ (سيدات)

- الجودو

وزن -63 كلغ (سيدات)

رجال -81 كلغ (رجال)

- الفروسية

ترويض (فرق)

- المبارزة

سيف (فرق سيدات)

- التايكواندو

وزن +67 كلغ (سيدات)

وزن +80 كلغ (رجال)

- الجمباز الفني

فرق سيدات

- السوفتبول

سيدات

الأربعاء 28 يوليو (23)- ركوب الأمواج

سيدات

رجال

- التجذيف

زوجي بمجذافين (سيدات)

زوجي بمجذافين (رجال)

رباعي (سيدات)

رباعي (رجال)

- السباحة

200 م حرة (سيدات)

200 م فراشة (رجال)

200 م متنوعة (سيدات)

1500 م حرة (سيدات)

تتابع أربع مرات 200 م حرة (رجال)

- دراجات سباق الطرق

ضد الساعة (رجال)

ضد الساعة (سيدات)

- الغطس

منصة متحركة 3 م (زوجي رجال)

- الركبي

رجال

- الجودو

وزن -70 كلغ (سيدات)

وزن -90 كلغ (رجال)

- الفروسية

ترويض (فردي)

- الجمباز الفني

المسابقة الكاملة (فردي رجال)

- المبارزة

حسام (فرق رجال)

- رفع الأثقال

وزن -73 كلغ (رجال)

- كرة السلة 3*3

سيدات

رجال

الخميس 29 يوليو (17)- التجذيف

زوجي رجال

زوجي سيدات

زوجي بمجذافين وزن خفيف (رجال)

زوجي بمجذافين وزن خفيف (سيدات)

- الرماية

حفرة - تراب (سيدات)

حفرة - تراب (رجال)

- السباحة

800 م حرة (رجال)

200 م صدرًا (رجال)

200 م فراشة (سيدات)

100 م حرة (رجال)

تتابع أربع مرات 200 م حرة (سيدات)

- الكانوي المتعرّج

كانوي (فردي سيدات)

- الجودو

وزن -78 كلغ (سيدات)

وزن -100 كلغ (رجال)

- المبارزة

شيش (فرق سيدات)

- الجمباز الفني

المسابقة الكاملة (فردي سيدات)

- كرة الطاولة

فردي سيدات

الجمعة 30 يوليو (21)- التجذيف

فردي (سيدات)

فردي (رجال)

ثماني (سيدات)

ثماني (رجال)

- الرماية

مسدس 25 م (سيدات)

- الدراجات بي أم أكس

سباق (رجال)

سباق (سيدات)

- السباحة

200 م صدرًا (سيدات)

200 م ظهرًا (رجال)

100 م حرة (سيدات)

200 م متنوعة (رجال)

- كرة المضرب

زوجي رجال

- الجمباز ترامبولين

سيدات

- البادمنتون

زوجي مختلط

- الكانوي المتعرّج

كاياك (فردي رجال)

- القوس والنشاب

فردي سيدات

- الجودو

وزن +78 كلغ (سيدات)

وزن +100 كلغ (رجال)

- المبارزة

سيف (فرق رجال)

- ألعاب قوى

10 آلاف م (رجال)

- كرة الطاولة

فردي رجال

السبت 31 يوليو (21)- ألعاب قوى

رمي القرص (رجال)

تتابع أربع مرات 400 م (مختلط)

100 م (سيدات)

- الترياثلون

تتابع مختلط

- السباحة

100 م فراشة (رجال)

200 م ظهرًا (سيدات)

800 م حرة (سيدات)

تتابع أربع مرات 100 م متنوعة (مختلط)

- الرماية

بندقية 50 م 3 أوضاع (سيدات)

الحفرة تراب (مختلط)

- الشراع

اللوح أر أس: أكس (سيدات)

اللوح أر أس: أكس (رجال)

- كرة المضرب

فردي سيدات

- الجمباز ترامبولين

رجال

- القوس والنشاب

فردي رجال

- رفع الأثقال

وزن -81 كلغ (رجال)

وزن -96 كلغ (رجال)

- الركبي

سيدات

- الجودو

فرق (مختلط)

- البادمنتون

زوجي رجال

- المبارزة

حسام (فرق سيدات)

الأحد 1 أغسطس (25)- الغولف

فردي (رجال)

- ألعاب القوى

100 م (رجال)

الوثب العالي (رجال)

وثبة ثلاثية (سيدات)

رمي الكرة الحديد (سيدات)

- دراجات بي أم أكس حرّة

منتزه (سيدات)

منتزه (رجال)

- سباحة

50 م حرة (رجال)

50 م حرة (سيدات)

1500 م حرة (رجال)

تتابع أربع مرات 100 م متنوعة (سيدات)

تتابع أربع مرات 100 م متنوعة (رجال)

- الشراع

ليزر (رجال)

ليزر راديال (سيدات)

- كرة المضرب

فردي رجال

زوجي سيدات

زوجي مختلط

- الغطس

منصة متحركة 3 م (سيدات)

- الجمباز الفني

حركات أرضية (رجال)

حصان القفز (سيدات)

حصان الحلق (رجال)

العارضتان مختلفتا الارتفاع (سيدات)

- المبارزة

شيش (فرق رجال)

- رفع الأثقال

وزن -76 كلغ (سيدات)

- البادمنتون

فردي سيدات

الاثنين 2 أغسطس (22)- الرماية

مسدس سريع 25 م (رجال)

بندقية 50 م 3 أوضاع (رجال)

- ألعاب القوى

وثب طويل (رجال)

100 م حواجز (سيدات)

رمي القرص (سيدات)

3 آلاف م موانع (رجال)

5 آلاف م (سيدات)

- المصارعة اليونانية-الرومانية

وزن 60 كلغ (رجال)

وزن 130 كلغ (رجال)

- مصارعة حرّة

وزن 76 كلغ (سيدات)

- الشراع

سباق 49 أف أكس (سيدات)

سباق 49 (رجال)

- دراجات المضمار

سباق السرعة (فرق سيدات)

- رفع الأثقال

وزن -87 كلغ (سيدات)

وزن +87 كلغ (سيدات)

- الجمباز الفني

جهاز الحلق (رجال)

حركات أرضية (سيدات)

حصان القفز (رجال)

- الفروسية

المسابقة الكاملة (فرق)

المسابقة الكاملة (فردي)

- البادمنتون

فردي رجال

زوجي سيدات

الثلاثاء 3 أغسطس (24)- ألعاب القوى

وثب طويل (سيدات)

400 م حواجز (رجال)

وثب بالزانة (رجال)

رمي مطرقة (سيدات)

800 م (سيدات)

200 م (سيدات)

- الكانوي السريع

كاياك 200 م (فردي سيدات)

كانوي 1000 م (زوجي رجال)

كاياك 1000 م (فردي رجال)

كانوي 500 م (زوجي سيدات)

- الملاكمة

وزن 54-57 كلغ (سيدات)

وزن 63-69 كلغ (رجال)

- الشراع

سباق فين (رجال)

ناكرا 17 (مختلط)

- الغطس

منصة متحركة 3 م (فردي رجال)

- دراجات المضمار

مطاردة (فرق سيدات)

سرعة (فرق رجال)

- الجمباز الفني

العارضتان المتوازيتان (رجال)

عارضة التوازن (سيدات)

العارضة الثابتة (رجال)

- المصارعة اليونانية-الرومانية

وزن 77 كلغ (رجال)

وزن 97 كلغ (رجال)

- المصارعة الحرّة

وزن 68 كلغ (سيدات)

- رفع الأثقال

وزن 109 كلغ (رجال)

الأربعاء 4 أغسطس (17)- سباحة الماراثون

10 كلم مياه مفتوحة (سيدات)

- ألعاب قوى

400 م حواجز (سيدات)

3 آلاف م موانع (سيدات)

رمي مطرقة (رجال)

800 م (رجال)

200 م (رجال)

- سكايت بورد

منتزه (سيدات)

- الملاكمة

وزن 75-81 كلغ (رجال)

- الشراع

سباق 470 (رجال)

سباق 470 (سيدات)

- دراجات المضمار

سباق المطاردة (فرق رجال)

- المصارعة اليونانية-الرومانية

وزن 67 كلغ (رجال)

وزن 87 كلغ (رجال)

- المصارعة الحرّة

وزن 62 كلغ (سيدات)

- الفروسية

قفز الحواجز (فردي)

- السباحة الفنية

الزوجي الحرّ

- رفع الأثقال

وزن +109 كلغ (رجال)

الخميس 5 أغسطس (27)- سباحة الماراثون

10 كلم مياه مفتوحة (رجال)

- سكايت بورد

منتزه (رجال)

- ألعاب قوى

وثبة ثلاثية (رجال)

رمي الكرة الحديد (رجال)

110 م حواجز (رجال)

وثب بالزانة (سيدات)

400 م (رجال)

السباعية (سيدات)

العشارية (رجال)

20 كلم مشيًا (رجال)

- الكانوي السريع

كاياك 200 م (فردي رجال)

كانوي 200 م (فردي سيدات)

كاياك 500 م (فردي سيدات)

كاياك 1000 م (زوجي رجال)

الملاكمة

وزن 52-57 كلغ (رجال)

- الغطس

منصبة ثابتة 10 م (فردي سيدات)

- دراجات المضمار

سباق كيرين (سيدات)

سباق النقاط أومنيوم (رجال)

- الكاراتيه

كاتا (سيدات)

كوميتي وزن -67 كلغ (رجال)

كوميتي وزن -55 كلغ (سيدات)

- التسلّق

رجال

- المصارعة الحرّة

وزن 57 كلغ (رجال)

وزن 86 كلغ (رجال)

وزن 57 كلغ (سيدات)

- هوكي

رجال

- كرة الطاولة

فرق سيدات

الجمعة 6 أغسطس (23)- ألعاب قوى

50 كلم مشيًا (رجال)

رمي رمح (سيدات)

5 آلاف م (رجال)

400 م (سيدات)

1500 م (سيدات)

التتابع 4 مرات 100 م (سيدات)

التتابع 4 مرات 100 م (رجال)

20 كلم مشيًا (سيدات)

- الكرة الطائرة الشاطئية

سيدات

- كرة القدم

سيدات

- الملاكمة

وزن 81-91 كلغ (رجال)

- الخماسي الحديث

سيدات

- دراجات على المضمار

سباق ماديسون (سيدات)

سباق سرعة (رجال)

- الكاراتيه

كاتا (رجال)

كوميتي وزن -61 كلغ (سيدات)

كوميتي وزن -75 كلغ (رجال)

- التسلّق

سيدات

- المصارعة الحرّة

وزن 74 كلغ (رجال)

وزن 125 كلغ (رجال)

وزن 53 كلغ (سيدات)

- الهوكي

سيدات

- كرة الطاولة

فرق رجال

السبت 7 أغسطس (34)- ألعاب القوى

ماراثون (سيدات)

الوثب العالي (سيدات)

10 آلاف م (سيدات)

رمي الرمح (رجال)

1500 م (رجال)

التتابع 4 مرات 400 م (سيدات)

التتابع 4 مرات 400 م (رجال)

- غولف

سيدات

- الكانوي السريع

كانوي 500 م (زوجي سيدات)

كانوي 1000 م (فردي رجال)

كاياك 500 م (رباعي سيدات)

كاياك 500 م (رباعي رجال)

- الكرة الطائرة الشاطئية

رجال

- كرة السلة

رجال

- الملاكمة

وزن 48-52 كلغ (رجال)

وزن 69-75 كلغ (رجال)

وزن 48-51 كلغ (سيدات)

وزن 64-69 كلغ (سيدات)

- الكاراتيه

كوميتي وزن +61 كلغ (سيدات)

كوميتي وزن +75 كلغ (رجال)

- الخماسي الحديث

رجال

- الغطس

منصة ثابتة 10 م (رجال)

- الجمباز الإيقاعي

المسابقة العامة (فردي سيدات)

- دراجات المضمار

سباق ماديسون (رجال)

- كرة الماء

سيدات

- المصارعة الحرّة

وزن 65 كلغ (رجال)

وزن 97 كلغ (رجال)

وزن 50 كلغ (سيدات)

- الفروسية

قفز الحواجز (فرق)

- البيسبول

رجال

- سباحة فنية

فرق

- كرة القدم

رجال

- كرة اليد

رجال

- الكرة الطائرة

رجال

الأحد 8 أغسطس (13)- ألعاب القوى

ماراثون (رجال)

- دراجات على المضمار

سباق كيرين (رجال)

سباق السرعة (فردي سيدات)

سباق النقاط أومنيوم (سيدات)

- جمباز إيقاعي

المسابقة العامة (فرق)

- كرة السلة

سيدات

- الكرة الطائرة

سيدات

- ملاكمة

وزن 57-60 كلغ (سيدات)

وزن 57-63 كلغ (رجال)

وزن 69-75 كلغ (سيدات)

وزن +91 كلغ (رجال)

- كرة اليد

سيدات

- كرة الماء

رجال



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