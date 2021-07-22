أولمبياد طوكيو: البرنامج الكامل للنهائيات
تفتتح غدا الجمعة في طوكيو الألعاب الأولمبية الصيفية وتستمر حتى 8 أغسطس المقبل وفي ما يلي البرنامج الكامل للنهائيات الـ339 مختلف الألعاب :
السبت 24 يوليو
(11 ذهبية)- الرماية
بندقية هواء مضغوط 10 م (سيدات)
مسدس هواء مضغوط 10 م (رجال)
- الدراجات
سباق الطرق (رجال)
- رفع الأثقال
وزن -49 كلغ (سيدات)
- القوس والنشاب المختلط
- الجودو
وزن -48 كلغ (سيدات)
وزن -60 كلغ (رجال)
- المبارزة
الحسام (فردي رجال)
السيف (فردي سيدات)
- التايكواندو
وزن -49 كلغ (سيدات)
وزن -58 كلغ (رجال)
الأحد 25 يوليو (18)- سكايت بورد
شوارع (رجال)
- الرماية
مسدس هواء مضغوط 10 م (سيدات)
بندقية هواء مضغوط 10 م (رجال)
- السباحة
400 م متنوعة (رجال)
400 م حرة (رجال)
400 م متنوعة (سيدات)
التتابع 4 مرات 100 م حرة (سيدات)
- رفع الأثقال
وزن -61 كلغ (رجال)
وزن -67 كلغ (رجال)
- القوس والنشاب
فرق (سيدات)
- الدراجات
سباق الطرق (سيدات)
- الغطس
منصة متحركة 3 م (زوجي سيدات)
- الجودو
وزن -52 كلغ (سيدات)
وزن -66 كلغ (رجال)
- المبارزة
الشيش (فردي سيدات)
السيف (فردي رجال)
- التايكواندو
وزن -57 كلغ (سيدات)
وزن -68 كلغ (رجال)
الاثنين 26 يوليو (21)- الترياثلون
رجال
- الرماية
سكيت (سيدات)
سكيت (رجال)
- سكايت بورد
شوارع (سيدات)
- السباحة
100 م فراشة (سيدات)
100 م صدرًا (رجال)
400 م حرة (سيدات)
التتابع 4 مرات 100 م حرة (رجال)
- القوس والنشاب
فرق (رجال)
- كانوي متعرّج
كانوي فردي (رجال)
- الجمباز الفني
فرق (رجال)
- الدراجات
كروس كاونتري (رجال)
- الغطس
منصة ثابتة 10 م (زوجي رجال)
- الجودو
وزن -57 كلغ (سيدات)
وزن -73 كلغ (رجال)
- المبارزة
حسام (فردي سيدات)
شيش (فردي رجال)
- التايكواندو
وزن -67 كلغ (سيدات)
وزن -80 كلغ (رجال)
- رفع الأثقال
وزن -55 كلغ (سيدات)
- كرة الطاولة
زوجي مختلط
الثلاثاء 27 يوليو (22)
- ترياثلون
سيدات
- التجذيف
رباعي بمجذافين (رجال)
رباعي بمجذافين (سيدات)
- الرماية
مسدس هواء مضغوط 10 م (مختلط)
بندقية هواء مضغوط 10 م (مختلط)
- السباحة
200 م حرة (رجال)
100 م ظهرًا (سيدات)
100م ظهرًا (رجال)
100 م صدرًا (سيدات)
- الكانوي المتعرّج
كاياك (فردي سيدات)
- الغطس
منصة ثابتة 10 م (زوجي سيدات)
- الدراجات
كروس كاونتري (سيدات)
- رفع الأثقال
وزن 59 كلغ (سيدات)
وزن 64 كلغ (سيدات)
- الجودو
وزن -63 كلغ (سيدات)
رجال -81 كلغ (رجال)
- الفروسية
ترويض (فرق)
- المبارزة
سيف (فرق سيدات)
- التايكواندو
وزن +67 كلغ (سيدات)
وزن +80 كلغ (رجال)
- الجمباز الفني
فرق سيدات
- السوفتبول
سيدات
الأربعاء 28 يوليو (23)- ركوب الأمواج
سيدات
رجال
- التجذيف
زوجي بمجذافين (سيدات)
زوجي بمجذافين (رجال)
رباعي (سيدات)
رباعي (رجال)
- السباحة
200 م حرة (سيدات)
200 م فراشة (رجال)
200 م متنوعة (سيدات)
1500 م حرة (سيدات)
تتابع أربع مرات 200 م حرة (رجال)
- دراجات سباق الطرق
ضد الساعة (رجال)
ضد الساعة (سيدات)
- الغطس
منصة متحركة 3 م (زوجي رجال)
- الركبي
رجال
- الجودو
وزن -70 كلغ (سيدات)
وزن -90 كلغ (رجال)
- الفروسية
ترويض (فردي)
- الجمباز الفني
المسابقة الكاملة (فردي رجال)
- المبارزة
حسام (فرق رجال)
- رفع الأثقال
وزن -73 كلغ (رجال)
- كرة السلة 3*3
سيدات
رجال
الخميس 29 يوليو (17)- التجذيف
زوجي رجال
زوجي سيدات
زوجي بمجذافين وزن خفيف (رجال)
زوجي بمجذافين وزن خفيف (سيدات)
- الرماية
حفرة - تراب (سيدات)
حفرة - تراب (رجال)
- السباحة
800 م حرة (رجال)
200 م صدرًا (رجال)
200 م فراشة (سيدات)
100 م حرة (رجال)
تتابع أربع مرات 200 م حرة (سيدات)
- الكانوي المتعرّج
كانوي (فردي سيدات)
- الجودو
وزن -78 كلغ (سيدات)
وزن -100 كلغ (رجال)
- المبارزة
شيش (فرق سيدات)
- الجمباز الفني
المسابقة الكاملة (فردي سيدات)
- كرة الطاولة
فردي سيدات
الجمعة 30 يوليو (21)- التجذيف
فردي (سيدات)
فردي (رجال)
ثماني (سيدات)
ثماني (رجال)
- الرماية
مسدس 25 م (سيدات)
- الدراجات بي أم أكس
سباق (رجال)
سباق (سيدات)
- السباحة
200 م صدرًا (سيدات)
200 م ظهرًا (رجال)
100 م حرة (سيدات)
200 م متنوعة (رجال)
- كرة المضرب
زوجي رجال
- الجمباز ترامبولين
سيدات
- البادمنتون
زوجي مختلط
- الكانوي المتعرّج
كاياك (فردي رجال)
- القوس والنشاب
فردي سيدات
- الجودو
وزن +78 كلغ (سيدات)
وزن +100 كلغ (رجال)
- المبارزة
سيف (فرق رجال)
- ألعاب قوى
10 آلاف م (رجال)
- كرة الطاولة
فردي رجال
السبت 31 يوليو (21)- ألعاب قوى
رمي القرص (رجال)
تتابع أربع مرات 400 م (مختلط)
100 م (سيدات)
- الترياثلون
تتابع مختلط
- السباحة
100 م فراشة (رجال)
200 م ظهرًا (سيدات)
800 م حرة (سيدات)
تتابع أربع مرات 100 م متنوعة (مختلط)
- الرماية
بندقية 50 م 3 أوضاع (سيدات)
الحفرة تراب (مختلط)
- الشراع
اللوح أر أس: أكس (سيدات)
اللوح أر أس: أكس (رجال)
- كرة المضرب
فردي سيدات
- الجمباز ترامبولين
رجال
- القوس والنشاب
فردي رجال
- رفع الأثقال
وزن -81 كلغ (رجال)
وزن -96 كلغ (رجال)
- الركبي
سيدات
- الجودو
فرق (مختلط)
- البادمنتون
زوجي رجال
- المبارزة
حسام (فرق سيدات)
الأحد 1 أغسطس (25)- الغولف
فردي (رجال)
- ألعاب القوى
100 م (رجال)
الوثب العالي (رجال)
وثبة ثلاثية (سيدات)
رمي الكرة الحديد (سيدات)
- دراجات بي أم أكس حرّة
منتزه (سيدات)
منتزه (رجال)
- سباحة
50 م حرة (رجال)
50 م حرة (سيدات)
1500 م حرة (رجال)
تتابع أربع مرات 100 م متنوعة (سيدات)
تتابع أربع مرات 100 م متنوعة (رجال)
- الشراع
ليزر (رجال)
ليزر راديال (سيدات)
- كرة المضرب
فردي رجال
زوجي سيدات
زوجي مختلط
- الغطس
منصة متحركة 3 م (سيدات)
- الجمباز الفني
حركات أرضية (رجال)
حصان القفز (سيدات)
حصان الحلق (رجال)
العارضتان مختلفتا الارتفاع (سيدات)
- المبارزة
شيش (فرق رجال)
- رفع الأثقال
وزن -76 كلغ (سيدات)
- البادمنتون
فردي سيدات
الاثنين 2 أغسطس (22)- الرماية
مسدس سريع 25 م (رجال)
بندقية 50 م 3 أوضاع (رجال)
- ألعاب القوى
وثب طويل (رجال)
100 م حواجز (سيدات)
رمي القرص (سيدات)
3 آلاف م موانع (رجال)
5 آلاف م (سيدات)
- المصارعة اليونانية-الرومانية
وزن 60 كلغ (رجال)
وزن 130 كلغ (رجال)
- مصارعة حرّة
وزن 76 كلغ (سيدات)
- الشراع
سباق 49 أف أكس (سيدات)
سباق 49 (رجال)
- دراجات المضمار
سباق السرعة (فرق سيدات)
- رفع الأثقال
وزن -87 كلغ (سيدات)
وزن +87 كلغ (سيدات)
- الجمباز الفني
جهاز الحلق (رجال)
حركات أرضية (سيدات)
حصان القفز (رجال)
- الفروسية
المسابقة الكاملة (فرق)
المسابقة الكاملة (فردي)
- البادمنتون
فردي رجال
زوجي سيدات
الثلاثاء 3 أغسطس (24)- ألعاب القوى
وثب طويل (سيدات)
400 م حواجز (رجال)
وثب بالزانة (رجال)
رمي مطرقة (سيدات)
800 م (سيدات)
200 م (سيدات)
- الكانوي السريع
كاياك 200 م (فردي سيدات)
كانوي 1000 م (زوجي رجال)
كاياك 1000 م (فردي رجال)
كانوي 500 م (زوجي سيدات)
- الملاكمة
وزن 54-57 كلغ (سيدات)
وزن 63-69 كلغ (رجال)
- الشراع
سباق فين (رجال)
ناكرا 17 (مختلط)
- الغطس
منصة متحركة 3 م (فردي رجال)
- دراجات المضمار
مطاردة (فرق سيدات)
سرعة (فرق رجال)
- الجمباز الفني
العارضتان المتوازيتان (رجال)
عارضة التوازن (سيدات)
العارضة الثابتة (رجال)
- المصارعة اليونانية-الرومانية
وزن 77 كلغ (رجال)
وزن 97 كلغ (رجال)
- المصارعة الحرّة
وزن 68 كلغ (سيدات)
- رفع الأثقال
وزن 109 كلغ (رجال)
الأربعاء 4 أغسطس (17)- سباحة الماراثون
10 كلم مياه مفتوحة (سيدات)
- ألعاب قوى
400 م حواجز (سيدات)
3 آلاف م موانع (سيدات)
رمي مطرقة (رجال)
800 م (رجال)
200 م (رجال)
- سكايت بورد
منتزه (سيدات)
- الملاكمة
وزن 75-81 كلغ (رجال)
- الشراع
سباق 470 (رجال)
سباق 470 (سيدات)
- دراجات المضمار
سباق المطاردة (فرق رجال)
- المصارعة اليونانية-الرومانية
وزن 67 كلغ (رجال)
وزن 87 كلغ (رجال)
- المصارعة الحرّة
وزن 62 كلغ (سيدات)
- الفروسية
قفز الحواجز (فردي)
- السباحة الفنية
الزوجي الحرّ
- رفع الأثقال
وزن +109 كلغ (رجال)
الخميس 5 أغسطس (27)- سباحة الماراثون
10 كلم مياه مفتوحة (رجال)
- سكايت بورد
منتزه (رجال)
- ألعاب قوى
وثبة ثلاثية (رجال)
رمي الكرة الحديد (رجال)
110 م حواجز (رجال)
وثب بالزانة (سيدات)
400 م (رجال)
السباعية (سيدات)
العشارية (رجال)
20 كلم مشيًا (رجال)
- الكانوي السريع
كاياك 200 م (فردي رجال)
كانوي 200 م (فردي سيدات)
كاياك 500 م (فردي سيدات)
كاياك 1000 م (زوجي رجال)
الملاكمة
وزن 52-57 كلغ (رجال)
- الغطس
منصبة ثابتة 10 م (فردي سيدات)
- دراجات المضمار
سباق كيرين (سيدات)
سباق النقاط أومنيوم (رجال)
- الكاراتيه
كاتا (سيدات)
كوميتي وزن -67 كلغ (رجال)
كوميتي وزن -55 كلغ (سيدات)
- التسلّق
رجال
- المصارعة الحرّة
وزن 57 كلغ (رجال)
وزن 86 كلغ (رجال)
وزن 57 كلغ (سيدات)
- هوكي
رجال
- كرة الطاولة
فرق سيدات
الجمعة 6 أغسطس (23)- ألعاب قوى
50 كلم مشيًا (رجال)
رمي رمح (سيدات)
5 آلاف م (رجال)
400 م (سيدات)
1500 م (سيدات)
التتابع 4 مرات 100 م (سيدات)
التتابع 4 مرات 100 م (رجال)
20 كلم مشيًا (سيدات)
- الكرة الطائرة الشاطئية
سيدات
- كرة القدم
سيدات
- الملاكمة
وزن 81-91 كلغ (رجال)
- الخماسي الحديث
سيدات
- دراجات على المضمار
سباق ماديسون (سيدات)
سباق سرعة (رجال)
- الكاراتيه
كاتا (رجال)
كوميتي وزن -61 كلغ (سيدات)
كوميتي وزن -75 كلغ (رجال)
- التسلّق
سيدات
- المصارعة الحرّة
وزن 74 كلغ (رجال)
وزن 125 كلغ (رجال)
وزن 53 كلغ (سيدات)
- الهوكي
سيدات
- كرة الطاولة
فرق رجال
السبت 7 أغسطس (34)- ألعاب القوى
ماراثون (سيدات)
الوثب العالي (سيدات)
10 آلاف م (سيدات)
رمي الرمح (رجال)
1500 م (رجال)
التتابع 4 مرات 400 م (سيدات)
التتابع 4 مرات 400 م (رجال)
- غولف
سيدات
- الكانوي السريع
كانوي 500 م (زوجي سيدات)
كانوي 1000 م (فردي رجال)
كاياك 500 م (رباعي سيدات)
كاياك 500 م (رباعي رجال)
- الكرة الطائرة الشاطئية
رجال
- كرة السلة
رجال
- الملاكمة
وزن 48-52 كلغ (رجال)
وزن 69-75 كلغ (رجال)
وزن 48-51 كلغ (سيدات)
وزن 64-69 كلغ (سيدات)
- الكاراتيه
كوميتي وزن +61 كلغ (سيدات)
كوميتي وزن +75 كلغ (رجال)
- الخماسي الحديث
رجال
- الغطس
منصة ثابتة 10 م (رجال)
- الجمباز الإيقاعي
المسابقة العامة (فردي سيدات)
- دراجات المضمار
سباق ماديسون (رجال)
- كرة الماء
سيدات
- المصارعة الحرّة
وزن 65 كلغ (رجال)
وزن 97 كلغ (رجال)
وزن 50 كلغ (سيدات)
- الفروسية
قفز الحواجز (فرق)
- البيسبول
رجال
- سباحة فنية
فرق
- كرة القدم
رجال
- كرة اليد
رجال
- الكرة الطائرة
رجال
الأحد 8 أغسطس (13)- ألعاب القوى
ماراثون (رجال)
- دراجات على المضمار
سباق كيرين (رجال)
سباق السرعة (فردي سيدات)
سباق النقاط أومنيوم (سيدات)
- جمباز إيقاعي
المسابقة العامة (فرق)
- كرة السلة
سيدات
- الكرة الطائرة
سيدات
- ملاكمة
وزن 57-60 كلغ (سيدات)
وزن 57-63 كلغ (رجال)
وزن 69-75 كلغ (سيدات)
وزن +91 كلغ (رجال)
- كرة اليد
سيدات
- كرة الماء
رجال