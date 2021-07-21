إيقاف العداءة العراقية دانا في أولمبياد طوكيو

المصدر: دبي-علي شدهان

خضعت العداءة العراقية دانا حسين للايقاف المؤقت عن المشاركة في منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو، وذلك بشبهة تناولها مادة تحوي منشطات، ما يمثل ضربة قوية لأحلام الرياضة العراقية بالمنافسة على ميدالية أولمبية.

الابعاد النهائي

وفي حال ثبوت تناول دانا مادة منشطة، فإن الابعاد النهائي عن أولمبياد طوكيو، هو القرار المتوقع في مثل هذه الحالات.

نتيجة العينة

وجاء إيقاف دانا مؤقتا عن الظهور في أولمبياد طوكيو، وفقا لنتيجة العينة التي خضعت لها في البطولة العربية التي جرت مؤخرا في تونس، وحصلت فيها على ميداليتين ذهبيتين، ورقما تأهيليا إلى الأولمبياد.

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