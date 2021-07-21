«التصويب على المرمى» سلاح الفراعنة أمام إسبانيا

المصدر: القاهرة – عماد الحسيني

يأمل منتخب مصر الأولمبي لكرة القدم، في تحقيق انطلاقة قوية في مشواره بدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، وذلك عندما يلاقي المنتخب الإسباني الخميس، في أولى مواجهاته الأولمبية، على استاد سابورو دومي.

ووقع «أولمبي الفراعنة» في مجموعة قوية ضمت منتخبات، إسبانيا والأرجنتين وأستراليا، لكنه يسعى لاقتناص إحدى بطاقتي التأهل إلى الدور ربع النهائي، ومن ثم تحقيق ميدالية أولمبية في منافسات كرة القدم للمرة الأولى، وهو ما أكد عليه شوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر في عدة جلسات عقدها مع لاعبيه.

وجهّز غريب لاعبيه لخطة وطريقة اللعب التي سيخوض بها مواجهة «الماتادور» الإسباني، والذي يضم بين صفوفه 6 لاعبين شاركوا في بطولة أمم أوروبا الأخيرة وهم أوناي سيمون، إريك جارسيا، باو توريس، بيدري، داني أولمو، ميكيل أويارزابال.

وركز مدرب منتخب مصر خلال التدريب الأخير، على الاهتمام بالجانب الدفاعي، وسرعة نقل الكرة وعدم الاحتفاظ بها كثيراً مع ضرورة تقارب الخطوط والتصويب على المرمى، خاصة وأن المنتخب الإسباني يعتمد على المهارة والسرعة ويستطيع الوصول للمرمى من أقصر الطرق.

وقرر غريب الاعتماد على الثلاثة الكبار في تشكيلة المباراة وهو، الحارس محمد الشناوي وثنائي الدفاع أحمد حجازي ومحمد حمدي «الونش»، وقد حرص على ترميم الجوانب الدفاعية باختيار أحمد حجازي مدافع الاتحاد السعودي ومحمود حمدي الونش مدافع الزمالك، بعدما فشلت محاولات الاستعانة بالنجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

واعترف شوقي غريب في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، بأن مهمة مصر ليست سهلة، خصوصاً أن إسبانيا تملك كتيبة مميزة من لاعبي الفريق الأول، لكنه أبدى ثقته في قدرة الفراعنة على تقديم مواجهة قوية وتكون ممتعة للمشاهدين.

في سياق مختلف، يفتقد فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي جهود لاعبه حسين الشحات في 3 مباريات على الأقل، وذلك بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة كايزر تشيفز في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي شخصها طبيب الأهلي، أحمد أبو عبلة، بأنها عبارة عن جزع من الدرجة الأولى في الرباط الداخلي للركبة.

ويعود الأهلي إلى المنافسة المحلية، عندما يواجه البنك الأهلي غداً، في الدوري المصري الممتاز، في غياب الشحات الذي سيعود إلى التدريبات الجماعية بعد 10 أيام، أي أنه سيغيب أيضاً عن مواجهتي الإنتاج الحربي وأسوان.

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