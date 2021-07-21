لافين إلى سلة أمريكا بعد تخطيه بروتوكول «كوفيد 19»

المصدر: طوكيو - أ ف ب

سيلتحق نجم شيكاغو بولز زاك لافين بصفوف المنتخب الأمريكي الأولمبي لكرة السلة الذي يستعد للدفاع عن لقبه في أولمبياد طوكيو، بعدما خضع لإجراءات بروتوكول فيروس كورونا بنجاح، ومن المتوقع أن يصل إلى العاصمة اليابانية الخميس، بحسب ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة. وجاء في بيان أصدره الاتحاد «خضع زاك لافين لبروتوكولات الصحة والسلامة وسيلتحق بالمنتخب في طوكيو اليوم».

وتابع كإجراء احترازي، ومن دون معرفة ما إذا كان على احتكاك بأحد الأشخاص المصابين أو إذا كان مصاباً بـ «كوفيد 19»، لم يسافر لاعب شيكاغو بولز مع زملائه إلى العاصمة اليابانية.

وشارك لافين في جميع مباريات فريقه الأربع الاستعدادية لأولمبياد طوكيو 2020 المؤجل من العام الماضي بسبب كورونا والذي سينطلق غداً، حيث مني بخسارتين أمام نيجيريا وأستراليا مقابل فوزين أمام الأرجنتين وإسبانيا. ولعب لافين معدل 20 دقيقة في المباراة الواحدة، سجل 10.8 نقاط (نسبة نجاح التسديدات 53.6 في المئة) والتقط 2.5 متابعة.

وما زال الشك يحوم حول جهوزية لافين للمشاركة في المباراة الافتتاحية للدورة الأولمبية أمام فرنسا الأحد المقبل، في حين يفتقد المنتحب أيضاً لجهود ثلاثة لاعبين هم ديفن بوكر من فينيكس صنز وجرو هوليداي وكريس ميدليتون من ميلووكي باكس اللذين قادا فريقهما للفوز بلقبه الأوّل في الـ«NBA» منذ 50 عاماً على حساب صنز 4-2 في النهائي.

وتلقى المنتخب الأمريكي ضربة جديدة بعدما كان خسر جهود برادلي بيل بسبب البروتوكولات المتعلقة بفيروس كورونا، فيما وُضع جيرامي غرانت تحت قيود الإجراءات الصارمة للفيروس من دون أن تظهر عليه أي علامات إيجابية. كما اضطر كيفن لوف لإعلان عدم مشاركته بسبب عدم تعافيه من إصابة في ربلة الساق، ما دفع مدرب المنتخب الفذ غريغ بوبوفيتش لاستبدال الأخير وبيل بالجناح كيلدون جونسون ولاعب الارتكاز جافال.

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