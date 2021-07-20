إصابة خامسة بـ"كوفيد-19" في القرية الأولمبية

المصدر: أ ف ب

أُعلِن الثلاثاء، وقبل أربعة أيام على افتتاح أولمبياد طوكيو، عن إصابة خامسة بفيروس كورونا في القرية الأولمبية تعود الى مدرب منتخب تشيكيا لكرة الطائرة الشاطئية النمسوي سيمون ناوش، وذلك بحسب ما أفاد مسؤولون.

ويأتي الإعلان عن إصابة ناوش بعد يوم على الكشف عن إصابة أحد لاعبيه بالفيروس وهو أوندري بيروشيتش، ليرتفع بذلك عدد الحالات الإيجابية بـ"كوفيد-19" في القرية الأولمبية الى خمس والى 72 متعلقة بالألعاب أُعلِن عنها حتى الآن.

وأُعلِن الأحد عن ثلاث إصابات بالفيروس في القرية الأولمبية تعود الى لاعبَين ومحلّل فيديو في منتخب جنوب إفريقيا للرجال في كرة القدم.

وقال طبيب الفريق الأولمبي التشيكي مارتن دوكتور في بيان "نعلم الآن على الأقل بأن الاختبارات المنتظمة تعمل وتكشف الحالات الإيجابية منذ البداية. إنه أمر مؤسف بالنسبة لنا لكننا سنتعامل معه".

وقال الفريق التشيكي إن ناوش غادر القرية الأولمبية للدخول في حجز صحي، وأن أي شخص خالطه سيعزل نفسه، فيما قال المدرب النمسوي "بسبب حالات سابقة في فريقنا، حاولنا توخي الحذر الشديد. للأسف لم ينجح الأمر لكني سعيد حقاً لأني دخلت في العزل قبل أن أعرض مشاركة شخص آخر في الألعاب للخطر".

وكشفت اللجنة الأولمبية التشيكية السبت عن حالة إيجابية أخرى تعود الى أعضاء الوفد الأولمبي تم اكتشافها عند الوصول إلى طوكيو استعداداً لبدء الألعاب الجمعة المقبل بعد تأجيل لعام بسبب تداعيات الفيروس.

وتبلغ سعة القرية الأولمبية 17 ألف نسمة، ولكن لن يقيم هناك في نفس الوقت سوى 6700 شخص بحسب جدول المسابقات الذي أعدته اللجنة الأولمبية الدولية. وسيتم الوصول إلى هذا العدد في منتصف الألعاب في بداية أغسطس.



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