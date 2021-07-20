الرحومي: سيتم إعداد تقارير طبية دورية لوفدنا المشارك بالكامل

المصدر: البيان

أكد عبد الله الرحومي طبيب وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية بطوكيو أن سلامة الرياضيين ومتابعة حالتهم الصحية تعد ضمن أهم الأولويات للوفد بالكامل الذي أبدى كامل تعاونه لتحقيق المستوى المنشود من الرعاية الطبية قبل أو خلال فترة المنافسات، والتواجد في جميع المواقع التي ستشهد أماكن التدريبات والمسابقات لتوفير كافة الأمور اللازمة للرياضيين المتعلقة بالجانب الصحي.

وأشار الرحومي إلى أن مهمته مع الوفد الرياضي بطوكيو تتمثل في جانبين رئيسيين الأول هو متابعة الحالة الصحية للرياضيين والوفد بالكامل والاستعداد لأيه مستجدات قد تطرأ على مشاركة الرياضيين ، والثاني يتضمن التنسيق والمتابعة فيما يخص إجراءات السلامة والأمور الاحترازية الموضوعة من قبل اللجنة المنظمة للألعاب، مع التأكيد على كيفية تجميع العينات الدورية لفحص كوفيد – 19 وآلية تسليمها للمعنيين بهذا الشأن.

وأضاف الرحومي أنه سيتم اعداد تقارير دورية لوفد الإمارات بالكامل سواء الرياضيين أو فرق العمل الإدارية والإعلامية المرافقة للوفد من أجل الاطلاع على نتائج العينات، وحصر عدد الأشخاص المخالطين وتطبيق الخطوات المتبعة من اللجنة المنظمة في حال ظهور حالات إيجابية، مؤكداً أن كل تلك الأمور تتطلب تعاوناً وتفهماً من الجميع وهو ما أكدت عليه إدارة الوفد من اليوم الأول في القرية الأولمبية، بما يخدم مصلحة الجميع ويعكس الصورة الحضارية لدولة الإمارات في كبرى المحافل الرياضية ودوها الفاعل في إنجاح الأحداث من خلال التزام وفدها ورياضييها.

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