رياضيونا يواصلون تدريباتهم استعداداً لانطلاق أولمبياد طوكيو

المصدر: البيان

واصل سيف بن فطيس رامي منتخبنا الوطني استعداداته للمشاركة في مسابقة رماية الاسكيت يومي 25,26 من الشهر الجاري ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية التي تقام في العاصمة اليابانية طوكيو وتنطلق الجمعة وتختتم في ال8 من أغسطس المقبل بمشاركة 11 ألف رياضي من 206 دولة يتنافسون في 33 رياضة و 339 مسابقة في 42 منشأة رياضية.

كما واصل ثنائي منتخبنا الوطني للجودو فيكتور سكرتوف وايفان رومانكو استعداداتهما لخوض مسابقتي تحت 73 كغ وفوق 100 كغ على الترتيب حيث شهدت التدريبات جدية كبيرة وتركيز على رفع الكفاءة البدنية والذهنية وسرعة رد الفعل كإحدى أهم العوامل في لعبة الجودو.

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