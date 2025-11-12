أولمبياد لوس أنجليس تنتظر «السبت الخارق»



كشف منظمو دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028 الأربعاء عن الجدول الكامل للمنافسات وأبرز ما يتضمنه سباق 100 متر للسيدات في اليوم الأول في 15 يوليو، ويوم «سبت خارق» يشهد 26 نهائياً في 29 من الشهر ذاته.



وأعلنت اللجنة المنظّمة الجدول بتفاصيله في وقت أكبر من المعتاد، إذ تقام مراسم الافتتاح في 14 يوليو وتُختتم الألعاب في 30 من الشهر عينه عام 2028.



وستكون هذه النسخة الأضخم في التاريخ، بمشاركة 11.200 رياضي ورياضية يتنافسون في 51 رياضة عبر 49 موقعاً مختلفاً.



وللمرة الأولى في تاريخ الألعاب، ستضم الرياضات الجماعية النسائية عدداً متساوياً أو أكبر من فرق الرجال، إذ ستشكل النساء 50.5% من إجمالي المشاركين.



وسيُقام أكبر عدد من نهائيات السيدات خلال يوم واحد هو اليوم الأول من المنافسات في 15 يوليو حيث ستبدأ بسباق الترياثلون وتختتم بسباق 100م الذي يُعد من أبرز أحداث اليوم الافتتاحي وستقام منافساته من التصفيات إلى النهائي في يوم واحد.



وقالت شانا فيرغسون مديرة الرياضة في اللجنة المنظمة «نريد أن نبدأ هذه الألعاب بقوة، نريد أن يكون اليوم الأول عرضاً لأسرع نساء في العالم»، وهذا يعني أن المتسابقات في سباق 100م سيجرين ثلاث تصفيات في يوم واحد.



وأشارت جانيت إيفانز مديرة شؤون الرياضيين في اللجنة إلى أنه «تحدثنا مطولاً مع الرياضيات حول ذلك، وكانت ردود الفعل إيجابية إلى حد كبير».



وأضافت «سنفتتح المنافسات الرياضية بأحد أبرز سباقات السيدات، وعندما قدّمنا الفكرة لهن شعرن بالحماس. قالت بعضهن أخبرونا مبكراً وسنتمرن للجري ثلاث مرات في اليوم الواحد».



وقام المنظمون بتبديل مواعيد السباحة وألعاب القوى عن المعتاد، بحيث يُستخدم ملعب «سوفي ستاديوم» الذي يستضيف حفل الافتتاح، لاحتضان منافسات السباحة في الأسبوع الثاني.