أرنولد يعلن قائمة «أسود الرافدين» لمعسكر إسبانيا استعداداً للمونديال



أعلن الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق، الثلاثاء، قائمة موسعة تضم 34 لاعباً للانخراط في معسكر تدريبي يُقام في إسبانيا، وذلك في إطار التحضيرات لنهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم.

وشهدت القائمة الجديدة استدعاء ثلاثة محترفين للمرة الأولى إلى صفوف «أسود الرافدين» وهم: داريو نامو، لاعب دندي يونايتد الاسكتلندي، ويوسف النصراوي، لاعب إس في ريد النمساوي، إضافة إلى أحمد قاسم المحترف في ناشفيل الأمريكي، في خطوة تعكس توجه الجهاز الفني نحو توسيع قاعدة الاختيارات والاستفادة من المواهب العراقية في الخارج.



وفي المقابل، عرفت القائمة عودة حارس المرمى جلال حسن، إلى جانب المدافعين أحمد يحيى ومصطفى سعدون، بعد تعافيهم من الإصابة وغيابهم عن مواجهة بوليفيا في الملحق العالمي في مارس الماضي والتي انتهت بفوز العراق 2-1.

وكان المنتخب العراقي قد حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الثانية في تاريخه، بعد مشاركته الأولى في مونديال المكسيك 1986، حين خاض ثلاث مباريات أمام الباراغواي وبلجيكا والمكسيك دون تحقيق الفوز.



وسيخوض «أسود الرافدين» خلال معسكر إسبانيا مباراتين وديتين أمام أندورا وإسبانيا في مدينتي جيرونا ولاكورونيا، قبل التوجه إلى شيكاغو في الولايات المتحدة لاستكمال برنامج الإعداد الذي يتضمن مباراة ودية إضافية أمام فنزويلا.

وأسفرت قرعة المونديال عن وقوع منتخب العراق في المجموعة التاسعة إلى جانب منتخبات فرنسا والسنغال والنرويج، حيث يستهل مشواره بمواجهة النرويج، ثم فرنسا، قبل أن يختتم دور المجموعات أمام السنغال.



في ما يلي التشكيلة كاملة: لحراسة المرمى: جلال حسن، أحمد باسل، فهد طالب، كميل سعدي، ولخط الدفاع: ريبين سولاقا، مناف يونس، آكام هاشم، زيد تحسين، ميثم جبار، فرانس بطرس، حسين علي، ميرخاس دوسكي، أحمد حسن منكزي، داريو نامو، أحمد يحيى، مصطفى سعدون.



ولخط الوسط: أمير العماري، كيفن يعقوب، زيدان إقبال، يوسف الأمين، بيتر كوركيس، زيد إسماعيل، إيمار شير، حسن عبد الكريم، يوسف النصراوي، أحمد قاسم، إبراهيم بايش، ماركو فرج، كرار نبيل، علي جاسم، ولخط الهجوم: علي الحمادي، أيمن حسين، علي يوسف، مهند علي.