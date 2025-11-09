منتخبنا يودع مونديال الناشئين بالدوحة



ودع منتخبنا الوطني للناشئين بطولة كأس العالم تحت 17 سنة المقامة في قطر، بعد خسارة الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة أمام المنتخب السنغالي بخماسية نظيفة، سجلها مالك سيسيه وفيكتور ميندي في الدقيقتين 14 من ركلة جزاء و74، وباكاري سونكو 3 أهداف «هاتريك» في الدقائق 19 و41 و60 من عمر المباراة التي جرت على الملعب رقم 2 في منطقة إسباير بالدوحة.



وشهدت المجموعة نفسها فوز المنتخب الكرواتي على نظيره منتخب كوستاريكا 3-1، وسجل أهداف كرواتيا، كريسيمير رادوس وراؤول كومار وتينو كوسانوفيتش في الدقائق 35 و55 و89، وهدف كوستاريكا، تياجو كورديرو في الدقيقة 58 من عمر المباراة التي جرت على الملعب رقم 4 في منطقة إسباير.



وأنهى «أبيض الناشئين» مشواره المونديالي، في المركز الرابع الأخير بنقطة واحدة، وبفارق الأهداف عن منتخب كوستاريكا، والذي ودع البطولة أيضاً، بينما تأهل كل من منتخبي السنغال وكرواتيا، إلى الدور ثمن النهائي بحسمهما صدارة ووصافة المجموعة بالترتيب برصيد 7 نقاط لكل منهما.