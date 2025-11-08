«أبيض الناشئين» ومواجهة قوية أمام السنغال في كأس العالم بالدوحة



يخوض منتخبنا الوطني للناشئين، مواجهة قوية أمام نظيره منتخب السنغال في السادسة و45 دقيقة من مساء غدٍ الأحد بتوقيت الإمارات، ضمن الجولة الثالثة والأخيرة للمجموعة الثالثة من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة، والتي تشهد أيضاً، مواجهة منتخبي كرواتيا وكوستاريكا.

ويحتل «أبيض الناشئين» المركز الرابع الأخير في ترتيب المجموعة بنقطة واحدة، ويدخل منتخبنا المباراة بشعار تحقيق الفوز فقط وبفارق كبير من الأهداف على نظيره السنغالي الذي يحتل المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وبفارق الأهداف عن منتخب كرواتيا المتصدر جدول الترتيب، ويأتي منتخب كوستاريكا في المركز الثالث بنقطة واحدة.

وكان منتخبنا قد تعادل مع كوستاريكا 1-1، في الجولة الأولى التي شهدت أيضاً تعادل كرواتيا والسنغال سلباً، وخسر «أبيض الناشئين» أمام كرواتيا 0-3، في الجولة الثانية التي شهدت فوز السنغال على كوستاريكا بهدف دون مقابل.



وتشهد البطولة مساء غد أيضاً، مواجهات فيجي مع الأرجنتين، وبلجيكا مع تونس ضمن المجموعة الرابعة، والمغرب مع كاليدونيا الجديدة، والبرتغال مع اليابان ضمن المجموعة الثانية، وإيطاليا مع جنوب إفريقيا، وبوليفيا مع قطر ضمن المجموعة الأولى.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك 5 منتخبات ضمنت تأهلها إلى الأدوار الإقصائية، وهي الأرجنتين وإيطاليا والبرتغال والبرازيل وزامبيا، وتواصل مجموعة من المنتخبات في أيام الأحد والاثنين والثلاثاء المقبلة، الحفاظ على سجلها المثالي؛ أملاً في بلوغ الأدوار الإقصائية، وتبحث أخرى عن تحقيق انتصارها الأول.

في الوقت الذي تُختتم فيه الجولة الثانية من دور المجموعات لمونديال الناشئين مساء اليوم السبت، بمواجهات التشيك مع بوركينا فاسو، وأوغندا مع تشيلي، ومالي مع النمسا، وفرنسا مع كندا، والولايات المتحدة الأمريكية مع طاجيكستان، وباراغواي مع بنما، وأيرلندا مع أوزبكستان، والسعودية مع نيوزيلندا.



وفي المجموعة التاسعة، اكتسح المنتخب التشيكي نظيره الطاجيكي بستة أهداف في لقائه الافتتاحي، لكنه يستعد هذه المرة لاختبار أكثر صعوبة، في حين قدّمت بوركينا فاسو أداءً قوياً أمام الولايات المتحدة، وصمدت نحو 80 دقيقة وسددت 16 كرة على المرمى أمام خصمها القادم من أمريكا الشمالية.

وعلى الرغم من أن كافان سوليفان وصل إلى قطر قبل أقل من 48 ساعة فقط، فإنه دخل المباراة من مقاعد البدلاء، وتمكن من تسجيل هدف الفوز أمام بوركينا فاسو، ويأمل اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً في حجز مكان أساسي في التشكيلة ضد طاجيكستان، التي تُدرك أن أي هزيمة جديدة ستجعل موقفها معقداً.



وفي المجموعة العاشرة، تلقى منتخبا باراغواي وبنما خسارتين بطريقتين مختلفتين في الجولة الافتتاحية، إذ قاتلت باراغواي حتى اللحظات الأخيرة أمام أوزبكستان قبل أن تخسر 1-2، في حين استقبلت بنما 4 أهداف من أيرلندا قبل أن تقلص الفارق بهدف متأخر في الدقيقة 89، ولذا فإن كلا الفريقين مصمم على تقديم أداء أفضل هذه المرة.

وأكد نجم منتخب أيرلندا جادين أوميه أن فريقه قادر على منافسة أي فريق عقب الانتصار الكبير على بنما، وسيكون على المنتخب الأيرلندي أن يقدم أفضل ما لديه أمام بطل آسيا أوزبكستان، الذي يطمح بدوره إلى تحقيق انتصاره الثاني على التوالي في البطولة.



وفي المجموعة الحادية عشرة، قدم منتخبا أوغندا وتشيلي أداءً شجاعاً في مبارياتهما الافتتاحية، لكنهما لم ينجحا في تجنب الهزيمة، إذ تقدمت أوغندا على كندا لأكثر من ساعة في أول ظهور لها بكأس العالم، قبل أن تستقبل هدفين في الدقائق الأخيرة.

أما تشيلي، فرغم تفوقها في عدد التسديدات على فرنسا، فإنها فشلت في ترجمة فرصها إلى نتيجة إيجابية بعدما تراجع أداؤها في الشوط الثاني، في حين أنهت فرنسا النسختين السابقتين في المركزين الثاني والثالث على التوالي، وافتتحت النسخة الحالية بفوزٍ مقنع على تشيلي، وفي المقابل، تدخل كندا اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد تحقيقها أول انتصار في تاريخها بكأس العالم تحت 17 سنة عقب 25 محاولة، ما يجعلها متحمسة لمواصلة نتائجها الإيجابية.



وفي المجموعة الثانية عشرة، تبدو مالي بعد أن بلغت المربع الذهبي في ثلاث نسخ متتالية، لا تزال تُواصل تألقها عقب فوزها السهل 3-0 على نيوزيلندا، أما النمسا، فقد خاضت طريقاً أكثر صعوبة نحو النقاط الثلاث، إذ تمكنت من قلب الموازين والتغلب على السعودية رغم النقص العددي، ولكنها ستفتقد خدمات لوكا فاينهاندل في هذه المباراة.

وستلعب السعودية من دون سعيد الدوسري وناصر الفيحاني بعد طردهما في الخسارة أمام النمسا في الجولة الأولى، وسيسعى الفريق إلى التعويض أمام نيوزيلندا، التي بدورها تتطلع لتعديل المسار بعد خسارتها المخيبة أمام مالي.