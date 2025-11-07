معسكر منتخبنا 100%.. انضمام لاعبي شباب الأهلي والشارقة والوحدة والوصل



اكتملت صفوف منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم في معسكره المقام حالياً في استاد آل مكتوم بنادي النصر في دبي، تحت قيادة المدرب الروماني أولاريو كوزمين، استعداداً لخوض مواجهتي منتخب العراق ذهاباً في أبوظبي يوم 13 نوفمبر الجاري، وإياباً في مدينة البصرة العراقية يوم 18 من الشهر نفسه، لحسم البطاقة الآسيوية المؤهلة إلى الملحق العالمي، والمؤهل بدوره إلى نهائيات كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك 2026.



وانضم إلى قائمة المنتخب لاعبو شباب الأهلي والشارقة والوصل والوحدة، بعد مشاركتهم مع أنديتهم في مبارياتهم ضمن الجولة الرابعة من بطولتي دوري أبطال آسيا، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء الماضي، حيث فاز الوحدة على مضيفه ناساف الأوزبكي 2-1، وخسر شباب الأهلي أمام مضيفه الدحيل القطري 1-4، والشارقة أمام مضيفه الاتحاد السعودي 0-3، في دوري أبطال آسيا للنخبة، وتعادل الوصل مع ضيفه المحرق 2-2، في دوري أبطال آسيا الثاني.



ويضم المنتخب الوطني من شباب الأهلي اللاعبين حارس المرمى حمد المقبالي، وجاستون سواریز، سلطان عادل ويحيى الغساني، ومن الوحدة اللاعبين روبن فيليب، لوكاس بيمنتا، علاء الدين زهير وكايو كانيدو، ومن الشارقة اللاعبين ماركوس ميلوني، خالد الظنحاني، لوان بيريرا، حارب عبدالله، كايو لوكاس وماجد راشد، ومن الوصل اللاعبين نیکولاس خیمینیز وعلي صالح.



تم اختيار 26 لاعباً من 7 أندية في قائمة المنتخب الحالية، حيث تضم أيضاً لاعبي العين ويتقدمهم الحارس خالد عيسى، ومعه كوامي كويدو ویحيى نادر، ولاعبي الجزيرة ويتقدمه الحارس علي خصيف، ومعه خليفة الحمادي، ريتشارد أكونور، محمد ربيع، عبدالله رمضان وبرونو أوليفيرا، إلى جانب محمد عوض الله لاعب ليخيا جدانسك البولندي، والذي تم استدعاؤه مجدداً لصفوف منتخبنا الوطني، بعدما سبق وتواجد في معسكر «الأبيض» في دبي من 25 أغسطس إلى 9 سبتمبر 2026، وخاض خلاله منتخبنا مواجهتين وديتين حقق فيهما الفوز على المنتخبين السوري 3-1، والبحريني 1-0.



وتشهد القائمة الحالية لمنتخبنا الوطني غياب كامل من لاعبي أندية النصر، عجمان، بني ياس، البطائح، دبا، الظفرة وخورفكان، وكذلك استبعاد إيريك دي مينيزيس لاعب العين، وفابيو دي ليما، الذي أعلن ناديه الوصل في وقت سابق عن تعرضه للإصابة في العضلة الضامة، واحتياجه إلى فترة من 4 إلى 6 أسابيع، للعلاج والتجهيز.



يذكر أن، منتخبنا الوطني سينقل معسكره إلى العاصمة أبوظبي خلال الأيام المقبلة، استعداداً للقاء الذهاب أمام المنتخب العراقي، والمقام على استاد محمد بن زايد يوم 13 نوفمبر الجاري، والذي تم بيع جميع تذاكره المخصصة لمشجعي «الأبيض» بالكامل، بينما قام الاتحاد العراقي للكرة بشراء التذاكر المخصصة لجماهيره، ليقوم بتوزيعها بنفسه، ما يبشر بحضور جماهيري كبير لدعم مسيرة منتخبنا نحو تحقيق حلم الظهور في كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه بعد مشاركة وحيدة كانت في مونديال إيطاليا 1990.