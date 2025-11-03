منتخبنا الوطني يتعادل مع كوستاريكا في انطلاقة مونديال الناشئين بالدوحة



تعادل منتخبنا الوطني للناشئين «الأبيض» الصغير، مع منتخب كوستاريكا 1-1، في الملعب رقم 8 بمنطقة اسباير، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من نهائيات بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 سنة، والتي تستضيفها العاصمة القطرية، والتي شهدت أيضاً، تعادلاً سلبياً بين منتخبي السنغال وكرواتيا ضمن المجموعة نفسها.



ووضع كل من منتخبنا الوطني ونظيره الكوستاريكي، نقطة واحدة أولى في رصيده، وتشاركا صدارة المجموعة، وكذلك حصل كل من منتخبي السنغال وكرواتيا على نقطة في رصيديهما، وتشاركا المركز الثاني بفارق الأهداف.

وانتهى الشوط الأول من مباراتنا وكوستاريكا بالتعادل السلبي، وتغير الأداء والنتيجة في الشوط الثاني، إذ تمكن لاعبنا مايد عادل من تسجيل هدف منتخبنا الوطني في الدقيقة 59، وأدرك منتخب كوستاريكا التعادل في الدقيقة 62 عن طريق نيك بينيت، مع العلم أن منتخب كوستاريكا لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 31 بعد طرد لاعبه إسحاق باديلا.



وتقام الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من مونديال الناشئين مساء يوم الخميس المقبل، ويلتقي فيها منتخبنا الوطني مع منتخب كرواتيا في الساعة السابعة والربع بتوقيت الإمارات، وتقام بعدها بنصف ساعة مواجهة منتخب السنغال مع منتخب كوستاريكا.