منتخب الشباب يخسر أمام العراق في تصفيات كأس آسيا

خسر منتخبنا الوطني للشباب أمام نظيره منتخب العراق 1 ـ 2، على استاد مدينة تشونبوري، ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً 2027 في الصين.

ووضع منتخب العراق بهذا الفوز، أول ثلاث نقاط في رصيده، في حين بقي رصيد منتخبنا الوطني خالياً من النقاط، بعد خسارته للجولة الأولى أمام منتخب تايلاند بهدف دون مقابل.

وبدأت المباراة قوية بعدما تقدم المنتخب الإماراتي في الدقيقة 15، حيث سدد بطي خميس الجنيدي كرة قوية، وتصدى لها الحليصي حارس العراق، لكن كان يانيك مولر الأسرع في متابعة الكرة المرتدة ليضعها في الزاوية السفلى للمرمى.

ونجح العراق في إدراك التعادل قبيل صافرة نهاية الشوط الأول، بعدما فشل دفاع الإمارات في إبعاد الرمية الجانبية الطويلة التي نفذها سجاد حسين السعيد إلى داخل منطقة الجزاء، لتصل الكرة إلى أوس الطالبي الذي أعادها أمام المرمى، ليسجل مؤمل مالك الشاوي.

ومع دخول المباراة ربع الساعة الأخير، تقدم العراقيون عندما لم يتمكن دفاع منتخبنا سوى من إبعاد ركلة الربعي الحرة بشكل جزئي، لتصل الكرة إلى كرار السعيدي الذي أرسلها أمام المرمى، فحوّلها الشاوي برأسه لتصل إلى سجاد حسين الزيادي، الذي ارتقى ولعبها برأسه دون رقابة داخل الشباك.

وحصل منتخب الإمارات على ضربة جزاء في وقت متأخر بعدما تسبب الحليصي في إسقاط مبارك البلوشي داخل منطقة الجزاء، لكن حارس المرمى عوض عن خطئه وتصدى للركلة التي نفذها مولر، بعدما ارتمى إلى يساره وأبعد الكرة.

وتقام الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الأحد المقبل، حيث تلتقي الإمارات مع تركمانستان، والعراق مع تايلاند، ويتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل سبعة منتخبات حاصلة على المركز الثاني في المجموعات الثماني.