3 مليارات و118 مليون درهم القيمة التسويقية لمنتخبات كأس العرب



تقدر القيمة التسويقية الإجمالية للمنتخبات المشاركة في بطولة كأس العرب المقررة في قطر، من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل، بمشاركة 16 منتخباً، قرابة 3 مليارات و118 مليون درهم، وفقاً لتقديرات موقع «ترانسفير ماركت»، وفقاً لقوائم تلك المنتخبات التي تنافست أخيراً في التصفيات الآسيوية والأفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، ودون النظر إلى غياب مجموعة كبيرة من اللاعبين العرب المحترفين في الملاعب الأوروبية.



كما أن منتخبات المغرب ومصر والجزائر تتنافس في البطولة العربية بلاعبين من الصف الثاني تجنباً لحدوث إصابات مؤثرة للاعبي الصف الأول قبل مشاركتهم في كأس الأمم الأفريقية المقررة، والتي تقام مبارياتها في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 إلى 18 يناير 2026.



ويتصدر المنتخب المغربي قائمة الأعلى قيمة تسويقية، والتي قدرها موقع «ترانسفير ماركت» بحوالي مليار و500 ألف درهم إماراتي، ويليه منتخبنا الوطني بقيمة تقريبية 221 مليون درهم، ثم المنتخب السعودي 130 مليوناً، والمنتخب التونسي 116.5 مليوناً، والمنتخب الجزائري 108 ملايين درهم.



وتصل القيمة التسويقية للمنتخب القطري صاحب الضيافة إلى حوالي 76 مليون درهم، ويليه المنتخب العراقي 53 مليوناً، والمنتخب المصري 47 مليوناً، والمنتخب السوري 39.5 مليوناً، والمنتخب الأردني 34 مليوناً، والمنتخب البحريني 31 مليوناً، والمنتخب الفلسطيني 28 مليوناً، والمنتخب العماني 27 مليوناً، والمنتخب الكويتي 18 مليوناً، والمنتخب السوداني 7 ملايين، ومنتخب جزر القمر 4.7 ملايين درهم.



أما بالنسبة للتصنيف الدولي للمنتخبات المشاركة في النسخة الجديدة من كأس العرب وفقاً لآخر إصدار للاتحاد الدولي للكرة «فيفا» في 19 نوفمبر الجاري، فيتصدر المنتخب المغربي جدول الترتيب العربي بحلوله في المركز 11 عالمياً، ويليه المنتخب المصري في المركز 34، ثم المنتخب الجزائري 35، والمنتخب التونسي 40، والمنتخب القطري 51، والمنتخب العراقي 58، والمنتخب السعودي 60، والمنتخب الأردني 66، ومنتخبنا الوطني في المركز 67 عالمياً.



ويحل المنتخب العماني في المركز 79 عالمياً، ويليه المنتخب السوري 87، والمنتخب البحريني 91، والمنتخب الفلسطيني 96، ومنتخب جزر القمر 108، ومنتخب السودان 118، ومنتخب الكويت في المركز 135 على العالم.