27 أكتوبر انطلاق النسخة الثانية من دوري إيغل باور سبورت





تنطلق 27 أكتوبر الجاري، النسخة الثانية من بطولة دوري إيغل باور سبورت لأكاديميات كرة القدم، وسط توقعات بحجم مشاركة كبير من أكاديميات الكرة في الدولة، بعد نجاح النسخة الأولى من البطولة التي أقيمت العام الماضي، بمشاركة 40 فريقاً من مختلف الأعمار السنية، ومثلوا 17 أكاديمية.



وتعتبر البطولة فرصة جيدة لاكتشاف مواهب كرة القدم في الدولة، خصوصاً في ظل الإقبال الكبير على المشاركة في النسخة الثانية.



ومن المقرر أن تتواصل مباريات البطولة حتى مطلع العام المقبل، ليتم تتويج الفرق الفائزة بألقاب المراحل السنية، حيث يتنافس المشاركون من خلال 3 فئات عمرية، ويحصل الفائزون الثلاثة الأوائل على كؤوس وميداليات ذهبية وفضية وبرونزية، بينما يمنح باقي المشاركون كأساً وميدالية تذكارية.