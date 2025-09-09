مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي يطلق «الدبلوم المهني في الإدارة الرياضية والتحليل»



في إطار جهوده لتأهيل جيل جديد من الكوادر الوطنية المتخصصة في الإدارة الرياضية، أطلق مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، «الدبلوم المهني في الإدارة الرياضية والتحليل»، برعاية وزارة الرياضة، وبالتعاون مع لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وشركة Precision Football. ويحظى الدبلوم باعتماد مؤسسة EduQual البريطانية. وفي إطار حرصها على تشجيع الكفاءات الوطنية للاستفادة من برنامج الدبلوم، أعلنت وزارة الرياضة عن تغطية رسوم الدفعة الأولى بالكامل، على أن يتم اعتماد هيكل رسوم مرن ومدروس للدفعات المقبلة، بما يضمن إتاحة الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الشباب الإماراتي للاستفادة منه.



وأشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة إلى أن الاستثمار في الشباب في جوهره استثمار في مستقبل دولة الإمارات وازدهار مجتمعها؛ ويأتي إطلاق هذا الدبلوم المهني ليترجم توجيهات القيادة الرشيدة إلى مبادرات عملية تستثمر في قدرات شبابنا وتؤهلهم لقيادة مسيرة تطوير القطاع الرياضي على أسس علمية وتقنية متقدمة، حيث تحرص وزارة الرياضة على ترسيخ نموذج وطني رائد يجمع بين التعليم الأكاديمي والتدريب العملي والشراكات العالمية، بما يعزز دور القطاع الرياضي في بناء الاقتصاد المعرفي في الدولة، ويسهم في تحقيق مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031.



وأضاف معاليه: «يمثل هذا البرنامج ثمرة تعاون مشترك بين وزارة الرياضة وشركائها الاستراتيجيين على المستويين المحلي والدولي، ليكون نموذجاً رائداً في تطوير البرامج التعليمية التطبيقية في المجال الرياضي، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات وفي مقدمتها تحليلات البيانات والذكاء الاصطناعي للارتقاء بجوانب القطاع الرياضي كافة، بما يسهم في الارتقاء بمكانة الدولة الريادية في القطاع الرياضي على الساحتين الإقليمية والدولية».



من جانبه، أكد سعادة غانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، رئيس مجلس إدارة مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي، أن هذا الدبلوم الاحترافي يتماشى مع رؤية وزارة الرياضة لتعزيز أطر الحوكمة الرياضية، عبر تأهيل كفاءات وطنية شابة بمعايير أكاديمية حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في مجالات الإدارة والتحليل الرياضي. ويعكس التزام دولة الإمارات بتطوير البرامج التعليمية التطبيقية في المجال الرياضي وتهيئة بيئة متكاملة تجمع بين المعرفة النظرية والتقنيات الحديثة.



وقال سعادته: يلعب مركز الإمارات للعلوم الرياضية والطب الرياضي دوراً محورياً في تصميم وتنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع الشركاء، بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة الرياضية على الصعيدين الإقليمي والدولي، من خلال إعداد جيل جديد من القادة الرياضيين الوطنيين القادرين على اتخاذ القرارات المبنية على البيانات الذكية، وقيادة المؤسسات الرياضية نحو التميز المؤسسي وتحقيق الأهداف والطموحات الوطنية في قطاع الرياضة.



يتضمن برنامج الدبلوم عدداً من ورش العمل المتخصصة القائمة على أحدث الأبحاث والممارسات العالمية، يقودها محاضرون خبراء من داخل الدولة وخارجها، كما يهدف إلى تأهيل كوادر فنية وإدارية وطنية قادرة على قيادة التحول في القطاع الرياضي، من خلال دمج التعليم القائم على الأدلة العلمية، والتدريب العملي، والتقنيات الذكية مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات ضمن بيئة تفاعلية عالية المستوى.



ويغطي الدبلوم مجالات متعددة تشمل الإدارة الرياضية، والتدريب الذكي وتحليل الأداء، والتسويق الرياضي، والصحة النفسية في الرياضة، والذكاء الاصطناعي في الرياضة، وسيتم خلاله دمج المفاهيم الأكاديمية المعتمدة عالمياً مع آليات التطبيق العملي المباشر، ما يعزز فرص الخريجين للعمل مباشرةً في الاتحادات واللجان والإدارات الرياضية بعد حصولهم على شهادة معتمدة من المركز، كما سيحصل المتدربون في البرنامج على فرصة تنفيذ مشروع تخرج تطبيقي يمكنهم من تطبيق ما تعلموه بطريقة عملية.



يمتد «برنامج الدبلوم المهني في الإدارة الرياضية والتحليل» على مدى 8 أسابيع، بواقع 3 أيام أسبوعياً، ويجمع بين المحاضرات النظرية والتطبيقات العملية وورش العمل التفاعلية. ويستهدف البرنامج الشباب الإماراتي من الجنسين، ممن تراوح أعمارهم بين 20 و35 سنة، ويشترط حصولهم على شهادة الثانوية العامة حداً أدنى مع إتقان اللغة الإنجليزية.