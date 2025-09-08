مؤتمر «نحن الاحتواء».. الرياضة تعزز الدمج الاجتماعي لأصحاب الهمم



يناقش المؤتمر العالمي 2025 «نحن الاحتواء»، الذي تنطلق أعماله في الشارقة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة، دور الرياضة في تمكين الأشخاص أصحاب الهم من ممارسة حقهم الطبيعي في المشاركة الرياضية، باعتبارها وسيلة لتعزيز الدمج الاجتماعي وصناعة مجتمعات أكثر شمولاً. ويستند المؤتمر إلى الإرث العريق لدولة الإمارات في هذا المجال، حيث تبنت الدولة السياسة الوطنية التي ضمنت دمجهم في الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية.



ويستعرض المؤتمر الآليات الجوهرية التي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية -على وجه التحديد- من الاندماج الكامل في الرياضة، بدءاً من تطوير البنية التحتية المهيأة والنوادي الرياضية المجهزة، مروراً بإطلاق البرامج التأهيلية والتوعوية لتأهيل الكوادر والمدربين، وصولاً إلى سن التشريعات الوطنية التي تكفل المساواة في الحقوق الرياضية.



كما يتطرق المؤتمر إلى التعاون مع المؤسسات المجتمعية والدولية بوصفه محوراً أساسياً في هذه العملية، حيث تبرز مبادرات مثل «أكاديمية Heroes of Hope» التي تنظم أكثر من 30 نشاطاً رياضياً تكيفياً أسبوعياً، وتتيح للأطفال والشباب من الأشخاص ذوي الإعاقة المشاركة في أنشطة تنافسية مدعومة بشراكات مع القطاع الخاص.



كذلك يخصص المؤتمر مساحة واسعة لعرض أحدث التجارب العالمية التي تؤكد الأثر البالغ للرياضة في بناء مجتمعات متوازنة وأكثر عدلاً، ويوجه دعوة لتمويل برامج بحثية متخصصة تهدف إلى سد الفجوات المعرفية في مجالي التعليم والرياضة الشاملة، وإنتاج معرفة علمية قابلة للتطبيق في السياسات والممارسات الدولية.



ويشكل تنظيم الشارقة لهذا الحدث العالمي تتويجاً لمسار طويل من المبادرات التي أطلقتها مؤسسات مثل مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، كذلك يترجم اختيار الدولة لاستضافة النسخة الثامنة عشرة من المؤتمر اعترافاً دولياً بجهودها الرائدة، وحرصها على أن تكون الرياضة أداة فاعلة من أدوات التنمية المستدامة.