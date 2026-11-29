فتح اتحاد الإمارات لألعاب القوى، نافذة جديدة لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة، بتنظيم تجمع رياضي احتضنه نادي الضباط بدبي، بمشاركة الأندية ومدربيها، وحضور لافت لأسر الرياضيين، في خطوة تستهدف صناعة جيل جديد قادر على مواصلة الإنجازات الإماراتية في المحافل الدولية.

وشهد التجمع حضور اللواء الدكتور محمد المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، الذي أشاد بالتفاعل الكبير من الأسر والأندية، مثمناً حرص أولياء الأمور على مرافقة أبنائهم وتشجيعهم، ومؤكداً أهمية الشراكة بين الاتحاد والأندية والمدربين في اكتشاف المواهب وصقل قدراتها منذ المراحل العمرية المبكرة.

واستحضر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، الإنجاز التاريخي الذي حققته ألعاب القوى الإماراتية في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بحصد ثلاث ميداليات ملونة، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، في أفضل حصيلة للمنتخب في تاريخ مشاركاته بالدورة، معتبراً أن هذا النجاح يمثل حافزاً للأجيال الصاعدة لمواصلة العمل والطموح نحو منصات التتويج.

وشكّل التجمع فرصة عملية أمام مدربي الأندية لمتابعة قدرات الرياضيين الشباب عن قرب، والتعرف إلى إمكاناتهم في مختلف مسابقات ألعاب القوى، تمهيداً لمتابعتهم ووضع برامج مناسبة لتطوير مستوياتهم، فيما أتاح لأولياء الأمور التعرف إلى آليات العمل داخل الأندية ودورها في احتضان المواهب ورعايتها.

ويعكس هذا التحرك توجه اتحاد ألعاب القوى نحو توسيع قاعدة الممارسين، وعدم الاكتفاء بالإنجازات المحققة، بل العمل على بناء قاعدة قوية من المواهب القادرة على تعويض الأجيال الحالية ومواصلة مسيرة التطور، ويتبقى الرهان الحقيقي لهذه المبادرة في تحويل الاكتشاف المبكر إلى برامج تدريبية مستدامة، توفر للموهوبين فرص الاحتكاك والمشاركة في البطولات المحلية والدولية، وصولاً إلى إعداد أبطال جدد يحملون علم الإمارات على منصات التتويج، ويواصلون إرث إنجاز داكار.