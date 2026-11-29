توج فريق الحبتور بطلاً لكأس عيد الاتحاد للبولو 2026، بعد فوزه على فريق مهران بنتيجة 11 هدفاً مقابل 4 أهداف ونصف، في المباراة النهائية التي أقيمت وسط حضور جماهيري كبير ومميز، وبمشاركة نخبة من نجوم اللعبة.

شهد حفل الختام خلفان جمعة بالهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، ومحمد الرقباني ومهرة فلكناز، عضوي مجلس إدارة اتحاد الإمارات للبولو، إلى جانب نجم الراب الأمريكي فلوريدا، في أجواء احتفالية استثنائية جمعت بين الرياضة والفن والترفيه.

وفرض فريق الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، أفضليته على مجريات المباراة النهائية، وقدم لاعبوه أداءً قوياً ترجم إلى تفوق واضح في النتيجة، ليحصدوا الكأس عن جدارة، بعد مشوار مميز في البطولة التي شهدت مشاركة أربعة فرق، ضمن فئة الهانديكاب من 8 إلى 10 جول.

وتحول حفل الختام إلى مهرجان كرنفالي احتفالاً بعيد الاتحاد الـ55، حيث تزينت أروقة وجدران منتجع الحبتور للبولو بأعلام دولة الإمارات، وارتدى النادي حلة احتفالية عكست أجواء المناسبة الوطنية الغالية، كما تضمن البرنامج سوقاً تجارياً ومدينة ألعاب للأطفال، وسط تفاعل جماهيري لافت.

وأشاد خلفان جمعة بالهول، بالمستوى الفني والتنظيمي للبطولة وحفلها الختامي، مؤكداً حرص مجلس دبي الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، على دعم مختلف الألعاب الرياضية والرياضيين، ومن بينها رياضة البولو، بما يسهم في تعزيز حضورها وتطويرها.

أعرب بالهول عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير، مشيراً إلى أن رياضة البولو تستقطب نخبة من كبار المستثمرين وأبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم، وهو ما يعزز الترويج لدولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً على الساحة الرياضية الدولية. كما هنأ محمد الحبتور على النجاحين الفني والتنظيمي للبطولة، وتتويج فريقه بالكأس.

من جانبه، رفع محمد خلف الحبتور، رئيس اتحاد الإمارات للبولو، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ55، موجهاً الشكر والتقدير إلى مجلس دبي الرياضي على دعمه المتواصل لرياضة البولو، واهتمامه بإنجاح البطولة.

وأكد الحبتور أن كأس عيد الاتحاد تحتل مكانة خاصة في أجندة بولو الإمارات، باعتبارها بطولة ترتبط بمناسبة وطنية عزيزة على قلوب الجميع، وتمثل رمزاً لوحدة أبناء الوطن وتلاحمهم، معرباً عن سعادته بالفوز بالكأس الغالية، وأشار إلى أن رياضة البولو في الإمارات تشهد تطوراً لافتاً، في ظل الجهود الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسيها واستقطاب المزيد من اللاعبين المواطنين، بما يعزز مستقبل اللعبة ويرسخ مكانتها محلياً ودولياً.

وكان فريقا الحبتور ومهران قد بلغا المباراة النهائية بعد مواجهتين قويتين في الدور نصف النهائي، اتسمتا بالإثارة والندية، ومهدتا لختام تنافسي مميز، حيث نجح الحبتور، بقيادة محمد الحبتور، في تجاوز فريق «بي بي إس» بنتيجة 12 هدفاً مقابل 5 أهداف ونصف، في مباراة فرض خلالها تفوقه رغم البداية المتقدمة لمنافسه بهدف ونصف، وفقاً لفارق الهانديكاب، ليؤكد أفضليته ويحجز مقعده في النهائي.

وفي المواجهة الثانية، حسم فريق مهران تأهله على حساب فريق النقل التلفزيوني، بالفوز بنتيجة 12 هدفاً مقابل 8 أهداف، بعدما شهدت المباراة تنافساً متقارباً في شوطيها الأول والثاني، قبل أن يوسع مهران الفارق في الشوطين الأخيرين، ويحسم بطاقة العبور إلى النهائي.

وسبق المباراة النهائية إقامة مباراة كأس الترضية بين فريقي النقل التلفزيوني و«بي بي إس»، ضمن برنامج احتفالي متكامل عكس المكانة التي باتت تحتلها البطولة في أجندة رياضة البولو الإماراتية.