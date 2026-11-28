

سيطرت لعبة «جي تي أيه 6» الإلكترونية على اهتمام عدد كبير من نجوم الرياضة وفرضت نفسها منافساً جديداً على الوقت والاهتمام، بعد أن جذبت أسماء بارزة بطريقة أثارت مخاوف بشأن تأثيرها في النوم والاستشفاء والتركيز خلال الموسم الرياضي، لتضع الاتحادات والأندية أمام منافس غير تقليدي يمتد تأثيره إلى الصحة وتقف عائقاً أمام التطور.



وكانت شركة «روكستار غيمز» الأمريكية قد أطلقت الإصدار السادس من سلسلة اللعبة الإلكترونية الشهيرة يوم الخميس الماضي، بعد انتظار استمر 13 عاماً منذ طرح الجزء الخامس عام 2013، لتعود واحدة من أشهر سلاسل الألعاب الإلكترونية وأكثرها جماهيرية إلى الواجهة، وسط ترقب تجاوز جمهور الألعاب ووصل إلى العديد من الرياضيين المحترفين.



وتدور أحداث لعبة الفيديو في ولاية خيالية تحمل اسم «ليونيدا»، مستوحاة من ولاية فلوريدا الأمريكية، وتتيح استكشاف المدن وقيادة السيارات وتنفيذ المهام والتفاعل مع الشخصيات، ضمن عالم مفتوح يجعل تجربة اللعب قابلة للامتداد لساعات طويلة، ويصعب معه أحياناً تحديد وقت التوقف، وتصل مدة اللعب إلى نحو 80 ساعة ما يعكس حجم المحتوى الذي تقدمه اللعبة وقدرتها على استحواذ وقت اللاعبين لفترات طويلة.



ومن الأسماء البارزة التي أظهرت شغفاً باللعبة برايان مبويمو، مهاجم مانشستر يونايتد، الذي خطف الأضواء مع إطلاق اللعبة، بعد أن نشر صورة لها عند منتصف الليل، وأرفقها بكلمة «تاريخي»، تعبيراً عن انتظاره هذه اللحظة، وكان قد تحدث قبل الإصدار عن حماسه، مشيراً إلى أنها ستمنحه سبباً للبقاء في المنزل يومياً عقب التدريبات.



وأعلن ألكسندر إيزاك، مهاجم ليفربول، أنه سيكون من الصعب الوصول إليه عقب إطلاق النسخة الجديدة من اللعبة، وأبدى ديكلان رايس نجم أرسنال اهتماماً مماثلاً، وتحدث عن استعداده للسهر من أجل اللعب، فيما ظهر تيبو كورتوا، حارس مرمى ريال مدريد، مستعرضاً محتوى اللعبة، وضمت قائمة المهتمين باللعبة، إدواردو كامافينغا، لاعب ريال مدريد، وداني أولمو، لاعب برشلونة، وإلي جونيور كروبي، مهاجم بورنموث، وغيرهم من النجوم البارزين.



وامتد تأثير اللعبة إلى نجوم دوري كرة السلة الأمريكي أيضاً، حيث أطلق ستيفن آدامز، لاعب هيوستن روكتس، توقعاً ساخراً بتراجع أداء الدوريات الرياضية خلال الفترة المقبلة بسبب انشغال اللاعبين باللعبة.



وكشف ديفين بوكر، نجم فينيكس صنز، عن شغفه بالألعاب الإلكترونية وارتباطه القديم بالسلسلة، مؤكداً أنه طلب النسخة الجديدة مسبقاً، وأبدى رامز توتو، لاعب لوس أنجلوس، حماساً مماثلاً، مشيراً إلى أنه أخبر والدته بأنها قد لا تسمع صوته لبضعة أيام، في إشارة إلى تركيزه الكامل على اللعبة.



وامتدت الظاهرة إلى دوري الهوكي الأمريكي، حيث كشف ليو كارلسون، نجم أناهايم داكس، عن تعلقه بالسلسلة منذ طفولته في السويد، ورغبته في اللعب مع زملائه.



ووصل تأثير اللعبة إلى المؤسسات الرياضية، حيث نظم فريق ميامي هيت الذي ينشط في دوري كرة السلة الأمريكي فعالية بعنوان «ليلة في فايس سيتي»، تضمنت تجهيزات مستوحاة من عالم اللعبة، وارتداء الفريق أزياء خاصة، إلى جانب تهيئة أرضية الملعب بأجواء تعكس هوية المدينة الافتراضية.



وامتد الاهتمام باللعبة إلى الأجهزة الفنية، حيث كشف ميكيل أرتيتا، مدرب أرسنال، عن نيته متابعة الوقت الذي يقضيه لاعبوه أمامها، لضمان عدم تأثيرها في التركيز والاستعداد للمباريات، وتحدث دافيد أنشيلوتي، مدرب ليل الفرنسي، عن ضرورة تحلي اللاعبين بالمسؤولية والاحترافية في التعامل مع الألعاب الإلكترونية، موضحاً أن ذلك لا يعني منعهم من ممارسة هواياتهم، لكنه شدد على ضرورة تحقيق التوازن بين الحياة الخاصة والترفيه والعمل، فيما حذرت وسائل إعلام عالمية من خطر اللعبة وتأثيرها السلبي.



وفي فرنسا، تعامل نادي تولوز مع الظاهرة من زاوية التوعية، حيث أتاح للاعبيه التعرف إلى اللعبة، مع التنبيه إلى تأثير أي نشاط جديد في إيقاع حياتهم اليومية، وضرورة المحافظة على روتين التدريبات والنوم.



وتكشف هذه المواقف عن تحول «جي تي إيه 6» إلى موضوع حاضر في غرف الملابس، بعد أن أصبح المدربون مطالبين بمراعاة مؤثرات جديدة، من بينها السهر أمام الشاشات والانشغال بعالم افتراضي يستحوذ على اهتمام اللاعبين، لتضع اللعبة الرياضة أمام اختبار مختلف، لا يقتصر على تأثيرها في التركيز والاستعداد للمباريات، ولكنه يصل إلى الصحة العامة، في ظل الجلوس لساعات طويلة وقلة الحركة واضطراب مواعيد النوم.