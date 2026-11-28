تتواصل منافسات النسخة الخامسة من بطولة موانئ دبي العالمية للكريكيت «DP World ILT20»، التي تحولت منذ انطلاقتها إلى تظاهرة رياضية وجماهيرية تعكس المكانة المتقدمة التي وصلت إليها الإمارات في استضافة وتنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

ومع ختام المباريات الثماني الأولى، بدأت ملامح الصراع تتضح بين الفرق الستة المشاركة، في ظل تقارب المستويات وتعدد المفاجآت، وسط تفاعل جماهيري يواكب المواجهات، ويمنح البطولة أجواء حماسية مميزة، خصوصاً مع الحضور المتنوع لجماهير الجاليات الآسيوية والعربية، التي تملأ المدرجات بالتشجيع والأهازيج، لتتحول المباريات إلى لوحات رياضية واحتفالية نابضة بالحياة.

وعلى صعيد المنافسة، فرض غلف جاينتس وMI الإمارات نفسيهما في مقدمة المشهد، بعدما جمع كل منهما أربع نقاط من انتصارين، مع أفضلية غلف جاينتس في صدارة الترتيب، فيما شهدت الجولة الأخيرة عودة الشارقة ووريورز إلى طريق الانتصارات، بفوزه على دبي كابيتالز، ليشعل المنافسة ويمنح فريقه دفعة معنوية مهمة.

وقدم غلف جاينتس بداية قوية، محققاً انتصارين متتاليين على الشارقة ووريورز وMI الإمارات، ليؤكد طموحه في المنافسة على اللقب، بينما نجح MI الإمارات في تحقيق انتصارين خلال ثلاث مباريات، بعدما استهل مشواره بالفوز على ديزرت فايبرز، ثم تجاوز خسارته أمام غلف جاينتس بالفوز على أبوظبي نايت رايدرز.

وفي المقابل، كان انتصار الشارقة ووريورز على دبي كابيتالز بفارق سبعة ويكيتات من أبرز محطات الأسبوع الأول، بعدما قدم الفريق عرضاً قوياً، ليحصد أول نقطتين ويستعيد توازنه، فيما بقي دبي كابيتالز عند نقطتين من فوز وخسارتين، في انتظار تعويض ما فاته خلال الجولات المقبلة. وجاء أبوظبي نايت رايدرز في المركز الرابع بنقطتين، بينما احتل دبي كابيتالز المركز الخامس، وحل ديزرت فايبرز، حامل اللقب، سادساً بالنقاط نفسها، بعد فوزه في مباراة واحدة مقابل خسارتين، لتبقى حسابات المنافسة مفتوحة أمام الجميع في بداية مشوار طويل.

وبعيداً عن حسابات النتائج والنقاط، تبرز البطولة باعتبارها نموذجاً للنجاح التنظيمي والقدرة على تقديم حدث رياضي متكامل، من خلال استضافة المباريات في ملاعب أبوظبي ودبي والشارقة، وتوفير أجواء جماهيرية مميزة، تجمع عشاق اللعبة من جنسيات وثقافات مختلفة.

وتشهد البطولة خلال الأيام المقبلة مواجهات جديدة تحمل الكثير من التحدي والإثارة، مع سعي فرق المقدمة إلى تعزيز مواقعها، ومحاولة الفرق الأخرى استعادة التوازن، في سباق يتواصل حتى 20 ديسمبر المقبل، موعد ختام النسخة الخامسة، التي تعد جماهيرها بمزيد من المتعة والتشويق.