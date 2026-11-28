انطلقت اليوم في نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة منافسات نهائي جائزة الفجيرة الكبرى لحل مسائل الشطرنج، بمشاركة نخبة من أبطال العالم، وشهد اليوم الأول إقامة ثلاث جولات متفاوتة في مستوى الصعوبة، إلى جانب برنامج ثقافي شمل زيارة إلى قلعة الحيل الأثرية، وجلسة حوارية جمعت ناشئي الشطرنج بالأبطال.

واستهلّ المتنافسون الجولات بعد استكمال إجراءات التفتيش وفق قواعد اللعب النظيف. وتضمنت الجولة الأولى ثلاث مسائل كش مات بنقلتين خلال 20 دقيقة، والثانية ثلاث مسائل كش مات بثلاث نقلات خلال 60 دقيقة، فيما خُصصت الجولة الثالثة لثلاث دراسات في نهايات اللعب خلال 100 دقيقة.

وأظهرت النتائج الأولية بعد الجولة الثانية تقاربًا في الصدارة، إذ حقق ستة متنافسين العلامة الكاملة بواقع 30 نقطة من 30. وتصدر دانيلا بافلوف الترتيب بزمن إجمالي بلغ 55 دقيقة، يليه أورال خاسانوف، ثم كاسبر بيورون وبيوتر موردزيا وكيفيناس كوزنيكوفاس وميهنيا كوستاتشي، وفق النتائج المبدئية المنشورة.

وضمن البرنامج الثقافي المصاحب، زار المتنافسون قلعة الحيل الأثرية، حيث تعرّفوا إلى جانب من تاريخ الفجيرة وتراثها. كما شهد البرنامج جلسة «حوار الأبطال»، التي جمعت ناشئي الشطرنج بعدد من أبطال العالم من فئتي الكبار والشباب.

وتحدث الأبطال عن بداياتهم ومحطات مسيرتهم إلى بطولات العالم، واستعرضوا مواقف شطرنجية بارزة وشرحوا كيفية التوصل إلى حلولها، فيما طرح الناشئون أسئلتهم حول أساليب التفكير والتحليل عند مواجهة المسائل الصعبة. وتتواصل منافسات النهائي غداً الأحد، على أن يُقام حفل الختام والتتويج في الساعة السابعة مساءً اليوم ذاته في مقر نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة.