تستضيف دبي سباق «هايروكس» العالمي للياقة البدنية الذي يقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، يومي 27 و28 نوفمبر الجاري في مركز دبي للمعارض بمدينة «إكسبو دبي»، بمشاركة نحو 6 آلاف رياضي وحضور جماهيري مرتقب لا يقل عن 6 آلاف متفرج على مدار يومَي المنافسات، التي تجمع الجري وتمارين القوة والتحمّل في اختبار متكامل للقدرات البدنية.

ويقوم نظام سباق «هايروكس» على ثماني مراحل من الجري، تبلغ مسافة كل منها كيلومترًا واحدًا، وتتبع كل مرحلة محطة للتمارين الوظيفية، ليجمع المسار الأساسي للسباق بين 8 كيلومترات من الجري و8 تحديات بدنية متعاقبة، ويتطلب الانتقال المتكرر بين الجري والتمارين توزيع الجهد والمحافظة على الأداء مع تصاعد الإجهاد.

وتبدأ المحطات بمحاكاة التزلج باستخدام جهاز «سكي إرغ»، ثم دفع الزلاجة وسحبها، وتمارين البيربي المصحوبة بالقفز إلى الأمام، والتجديف، والمشي مع حمل الأثقال، وتمارين الاندفاع مع حمل كيس رملي، وصولًا إلى تمارين القرفصاء ورمي الكرة نحو هدف على الحائط.

وتشمل المنافسات فئتَي الفردي والزوجي بمستويَي «أوبن» و«برو»، إلى جانب سباقات التتابع وفئة «أدابتيف»، بما يوفّر خيارات للمشاركة تتناسب مع مستويات مختلفة من اللياقة والقدرات الرياضية.

وفي منافسات الزوجي، يقطع الشريكان مراحل الجري معًا ويتقاسمان أداء التمارين في المحطات، بينما تتوزع مهام سباق التتابع على فريق من أربعة رياضيين، وتضيف هذه الصيغ بُعدًا جماعيًا إلى الحدث، يجمع بين اختبار القدرات الفردية والتنسيق بين أعضاء الفريق لإكمال السباق.

وتنسجم استضافة الحدث مع مستهدفات «خطة دبي للرياضة 2033» في توسيع المشاركة المجتمعية واستقطاب الفعاليات الدولية وترسيخ مكانة الإمارة وجهةً عالمية للرياضة، وتعكس المنافسات، بتنوع فئاتها واتساع قاعدة المشاركة فيها، رسالة مجلس دبي الرياضي في تشجيع ممارسة الرياضة وجعلها جزءًا من الحياة اليومية، وتوفير فرص تنافسية تحفّز أفراد المجتمع على تطوير لياقتهم وتبنّي أنماط حياة نشطة، ويجمع هذا التوجه بين الارتقاء بالصحة وجودة الحياة وتطوير قطاع الفعاليات الرياضية، ضمن طموح أوسع للوصول إلى 2.6 مليون ممارس للرياضة في دبي بحلول عام 2033.