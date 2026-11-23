شارك معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، في كونغرس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» الاستثنائي، الذي عُقد مساء اليوم، الإثنين، برئاسة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، وبمشاركة رؤساء وممثلي 211 اتحادًا وطنيًا.

كما حضر الاجتماع، عبدالله ناصر الجنيبي، النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، ومحمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام للاتحاد.

ورحب جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، برؤساء الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية وأعضاء مجلس الاتحاد الدولي وجميع المشاركين في الاجتماع الافتراضي، خلال كلمته الافتتاحية للكونغرس، مؤكدًا أن كرة القدم ستواصل دورها في توحيد العالم وجمع الشعوب والأمم، مشيرًا إلى أهمية هذا الاجتماع في اختيار الدول المستضيفة لنهائيات كأس العالم للسيدات 2031 و2035.

وتضمن جدول أعمال الكونغرس التحقق من الحضور واكتمال النصاب القانوني وصحة انعقاده وفقًا للنظام الأساسي لفيفا، وتعيين مدققي الأصوات والاتحادات الأعضاء المكلفة بمراجعة محضر الاجتماع، إلى جانب النظر في تعليق عضوية أحد الاتحادات الأعضاء أو إخراجه، واعتماد جدول الأعمال.

وأُعلن خلال الاجتماع رسميًا عن اختيار ملف الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكوستاريكا وجامايكا لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات 2031، فيما تم اختيار ملف إنجلترا وأيرلندا الشمالية وإسكتلندا وويلز لاستضافة نسخة 2035 من البطولة.

ومن المقرر أن يُعقد الكونغرس الـ 77 للاتحاد الدولي لكرة القدم يوم 18 مارس 2027، في العاصمة المغربية الرباط.