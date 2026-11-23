اختتم مهرجان سباق دلما التاريخي فعاليات دورته التاسعة التي أقيمت تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، خلال أيام 6-8 و20-22 نوفمبر الجاري في جزيرة دلما بمنطقة الظفرة.

شهد المهرجان مشاركة واسعة في مسابقاته وفعالياته الرياضية والتراثية والمجتمعية خلال أيام انعقاده الستة، ووصل عدد زوار المهرجان إلى 9306، بمتوسط أكثر من 1500 زائر يومياً، فيما بلغت قيمة الجوائز نحو 33 مليون درهم، منها 30 مليوناً جوائز سباق دلما التاريخي للمحامل الشراعية.

وشملت منافسات المهرجان بطولة دلما لصيد الشعري، وسباقات الدراجات الهوائية والسباحة والجري، وبطولات البادل وتنس الريشة للسيدات، وكرة القدم والكرة الطائرة الشاطئية، إلى جانب بطولتي الكيرم والدومينو للرجال والسيدات، ومسابقات الطبخ الشعبي وأجمل طبق حلو، ومسابقات الموهوبين لأجمل صورة وأجمل فيديو عن جزيرة دلما، فضلاً عن الألعاب الشعبية، ومسابقات الأطفال، والأنشطة التفاعلية على المسرح الرئيسي.

واشتمل السوق الشعبي على 50 محلاً و6 مؤسسات، سوّقت منتجات متنوعة للأسر المنتجة، إلى جانب ورش الحرف البحرية والتقليدية التي شملت صناعة القراقير، وروابة الليخ، وصناعة القوارب التراثية، وحرف التلي والخوص والسدو وقص البراقع وتنقيد الشلة، وأسهمت هذه الأنشطة في إبراز المهن والمهارات التراثية، ودعم المشاريع المحلية.

كما قدم مسرح المهرجان برنامجاً من الفنون الشعبية والمسابقات التراثية والثقافية والألعاب التفاعلية، وسجلت مسابقاته المعرفية والتراثية مشاركات واسعة، فيما سجلت الألعاب الشعبية حضوراً كبيراً للأجيال الجديدة في ألعاب شد الحبل، واليواني، وعنبر، وغيرها.

واستقطبت قرية الطفل مشاركة واسعة في أنشطة الرسم والورش الفنية والمسابقات التراثية والألعاب التعليمية والترفيهية، إلى جانب الفعاليات التي أتاحت للأطفال اكتساب مهارات يدوية ومعارف مرتبطة بالموروث الإماراتي.

وأسهمت فعاليات المهرجان في إبراز التراث البحري الإماراتي والرياضات التقليدية، وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في صون الموروث الثقافي، إلى جانب دعم الأسر المنتجة والحرفيين وتنشيط الحركة السياحية والاقتصادية في جزيرة دلما.