وسط أجواء احتفالية مبهرة، انطلقت مساء أمس السبت منافسات النسخة الخامسة من دوري «DP World ILT20» للكريكيت، بحفل افتتاح استضافه استاد دبي الدولي، إيذاناً ببدء موسم جديد من الإثارة والتنافس، بمشاركة ستة فرق محترفة ونخبة من أبرز نجوم اللعبة على مستوى العالم.

شهد حفل الافتتاح عروضاً موسيقية واستعراضية مميزة، تخللها عزف النشيد الوطني لدولة الإمارات، قبل أن تضيء الألعاب النارية سماء دبي في ختام الحفل، وسط تفاعل الجماهير التي احتشدت لمتابعة انطلاقة الموسم الخامس.

وتتضمن النسخة الخامسة 34 مباراة، تقام خلال الفترة من 21 نوفمبر حتى 20 ديسمبر المقبل، في مدن دبي وأبوظبي والشارقة، بمشاركة ستة فرق، هي: أبوظبي نايت رايدرز، وديزرت فايبرز، ودبي كابيتالز، وغلف جاينتس، وMI الإمارات، والشارقة ووريورز.

وعلى صعيد المنافسات، استهل فريق MI الإمارات مشواره بفوز لافت على حامل اللقب ديزرت فايبرز بفارق 52 ركضة، في المباراة الافتتاحية، بعدما سجل 174 ركضة مقابل خسارة ثمانية ويكيتات خلال 20 شوطاً، فيما اكتفى منافسه بتسجيل 122 ركضة في 19.1 شوطاً.

ونال كوسال بيريرا جائزة أفضل لاعب في المباراة، بعدما قدم أداءً مميزاً أسهم في قيادة فريقه إلى الفوز وحصد أول نقطتين في مشواره بالبطولة، فيما تلقى ديزرت فايبرز خسارة مبكرة في مستهل حملة الدفاع عن لقبه.

وأكد خالد الزرعوني، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة نائب رئيس مجلس الإمارات للكريكيت، أن انطلاق الموسم الخامس يمثل محطة مهمة في مسيرة تطور دوري «ILT20»، ويعكس المكانة المتنامية التي اكتسبها على خريطة الكريكيت العالمية، بفضل الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة في دولة الإمارات، والجهود المتواصلة لتوفير بيئة احترافية قادرة على استقطاب أبرز النجوم والفرق العالمية.

وأضاف أن أهمية البطولة لا تقتصر على المنافسات الرياضية فحسب، بل تمتد لتشمل تعزيز حضور دولة الإمارات على الساحة الرياضية الدولية، وتوسيع قاعدة ممارسة الكريكيت، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين المحليين للاحتكاك بنخبة من المحترفين واكتساب المزيد من الخبرات.

وأشار إلى أن استمرار البطولة ووصولها إلى نسختها الخامسة يعكسان نجاح الرؤية التنظيمية والاستثمارية التي تقف وراء هذا المشروع الرياضي، مؤكداً أهمية تكامل الجهود بين الجهات المنظمة والشركاء والرعاة والفرق المشاركة، بما يسهم في تقديم نسخة جديدة تواكب تطلعات الجماهير وتعزز المكتسبات التي تحققت خلال المواسم الماضية.