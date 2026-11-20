فاز منتخب الإمارات للناشئين على بنغلادش 2-0، في المباراة التي جمعتهما اليومعلى استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن الجولة الخامسة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2027 في أوزبكستان، لكن الانتصار لم يكن كافياً لبلوغ النهائيات، بعدما حسم المنتخب السوري بطاقة التأهل بفارق الأهداف.

وانتزع منتخب سوريا الصدارة برصيد 10 نقاط، متساوياً مع الإمارات التي حلت ثانية بالرصيد نفسه، فيما جاء منتخب بنغلادش ثالثاً برصيد 6 نقاط، وماكاو الصين رابعاً بـ3 نقاط، وبقي منتخب بوتان دون رصيد.

ودخل «الأبيض الصغير» المواجهة بطموح تحقيق فوز عريض وانتزاع الصدارة، لكنه اصطدم بتألق حارس بنغلادش تشاندرو ساها، الذي تصدى لمحاولات سيف الله عبد الله وسلطان العبدولي، وأبعد رأسية منصور العلي، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

واستمر الضغط الإماراتي بعد الاستراحة، وحرمت العارضة سالم باني من افتتاح التسجيل في الدقيقة 50، قبل أن ينجح اللاعب نفسه في منح الإمارات التقدم من ركلة جزاء في الدقيقة 58، إثر مخالفة داخل منطقة الجزاء.

وفي الوقت بدل الضائع، عزز سيف عيسادي تقدم المنتخب الإماراتي بالهدف الثاني، بعدما تابع الكرة من مسافة قريبة وأسكنها الشباك، ليؤكد الفوز ويحصد «الأبيض» ثلاث نقاط، لكنها لم تكن كافية لانتزاع بطاقة التأهل، بعدما اكتسح منتخب سوريا نظيره بوتان 10-0، في المباراة الثانية ضمن الجولة نفسها على استاد سعود بن صقر، ليفرض أفضليته بفارق الأهداف ويحجز بطاقة المجموعة إلى النهائيات.

وفرض السوريون سيطرتهم منذ البداية، وسجل أحمد الشيخ طه هدفين في الدقيقتين 10 و30، وأضاف محمود البردان الهدف الثالث في الدقيقة 37، قبل أن يختتم محمد ربيع تتري رباعية الشوط الأول في الوقت بدل الضائع.

وتواصلت الأهداف السورية بعد الاستراحة، فسجل قصي الصالحاني في الدقيقة 46، وأضاف عزام السليمان الهدف السادس، ثم عاد الصالحاني ليحرز ثلاثة أهداف أخرى في الدقائق 70 و85 و89، فيما سجل علي كنعان الهدف التاسع في الدقيقة 88، لتنتهي المواجهة بفوز سوري عريض 10-0.

وكانت الإمارات قد استهلت مشوارها بالفوز على بوتان 3-0، ثم تغلبت على ماكاو الصين بالنتيجة نفسها، قبل التعادل مع سوريا 1-1، بينما خسرت بنغلادش أمام سوريا 1-5، وفازت على بوتان 4-0 وماكاو الصين 1-0، وبموجب نظام التصفيات، يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات السبع إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً 2027 في أوزبكستان.