اختتم منتخب الإمارات الوطني للسيدات للكريكيت مشاركته في دور المجموعات من بطولة كأس المنتخبات النسائية الصاعدة للكريكيت 2026، المقامة حالياً في إمارة عجمان حتى 25 الجاري، بتحقيق فوز مستحق على منتخب غينيا الجديدة بفارق 70 ركضة، في المباراة التي جمعتهما في ختام منافسات المجموعة الأولى الأربعاء.

وقدم المنتخب الإماراتي أداءً قوياً، ليحسم المنتخب الوطني المواجهة بفارق مريح، مسجلاً انتصاره الوحيد في دور المجموعات.

وتألقت إيشا أوزا بصورة لافتة، بعدما قادت الأداء الهجومي للمنتخب بتسجيلها 77 ركضة، مؤكدة قيمتها الفنية وخبرتها الدولية، كما حصدت جائزة أفضل لاعبة في المباراة.

ورغم هذا الانتصار، لم ينجح منتخب الإمارات في حجز بطاقة التأهل إلى مرحلة «السوبر سيكس»، بعدما أنهى مشواره في المجموعة الأولى برصيد نقطتين، من فوز واحد وثلاث خسائر، حيث استهل مشاركته بالخسارة أمام أيرلندا، ثم خسر أمام اسكتلندا ثم سريلانكا، ليأتي الفوز الاخير على غينيا الجديدة في ختام مشواره بمثابة دفعة معنوية مهمة للاعبات.

وتضم البطولة 10 منتخبات، وتستضيفها إمارة عجمان، في إطار المنافسات الدولية التي تستهدف تعزيز حضور المنتخبات النسائية الصاعدة وتطوير مستوى اللعبة، ومنح اللاعبات فرصاً أكبر للاحتكاك واكتساب الخبرة الدولية.