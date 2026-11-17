تأجل حسم بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس آسيا للناشئين تحت 17 عاماً 2027 في أوزبكستان، إلى الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة، بعدما تعادل منتخب الإمارات مع نظيره السوري 1-1، على استاد نادي الإمارات في رأس الخيمة، ضمن الجولة الرابعة من التصفيات، والتي شهدت مباراتها الثانية، فوز منتخب بنغلادش على منتخب ماكاو الصين بهدف دون مقابل، على استاد سعود بن صقر، ليبقي على حظوظه في المنافسة حتى الجولة الختامية.

وحافظ منتخب الإمارات على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، متقدماً بفارق الأهداف على سوريا صاحبة الرصيد نفسه، فيما رفع منتخب بنغلادش رصيده إلى 6 نقاط، مقابل 3 نقاط لماكاو الصين، بينما بقي منتخب بوتان من دون نقاط.

وفي مواجهة الإمارات وسوريا، جاءت البداية حذرة مع ندرة الفرص الخطرة، قبل أن يفرض «الأبيض» إيقاعه تدريجياً، ولكن نجح المنتخب السوري في افتتاح التسجيل بالدقيقة 30، بعدما تخلص قصي السلحاني من سلطان العبدولي، وسدد كرة أرضية استقرت في الزاوية السفلية للمرمى.

وفي الشوط الثاني، كثف المنتخب الإماراتي ضغطه بحثاً عن التعادل، لكنه اصطدم بتنظيم دفاعي سوري محكم، وصعوبة في الوصول إلى المرمى، حتى الوقت بدل الضائع للمباراة، عندما احتسب الحكم ركلة جزاء للإمارات إثر عرقلة سرمد حسام للمهاجم ليف كوزنتسوف داخل منطقة الجزاء، لينجح سالم جمال في تنفيذها، مدركاً التعادل ومبقياً على آمال «الأبيض» في حسم بطاقة التأهل.

وتتجه الأنظار إلى الجولة الخامسة والأخيرة الجمعة، حيث يلتقي منتخب الإمارات مع بنغلادش في مواجهة مباشرة لحسم الصدارة، فيما يواجه منتخب بوتان نظيره السوري، في جولة ستكون نتائجها حاسمة في تحديد هوية المتأهل عن المجموعة.