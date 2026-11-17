أعلنت أكاديمية الاتحاد الدولي «IFBB» للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، عن تقديمها 12 منحة دراسية وتدريبية للفائزين والمشاركين في «بطولة الماجد كلاسيك»، والمقرر إقامتها ضمن الأجندة الرياضية لإمارة دبي خلال الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجاري.

من جانبه، أكد العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد رئيس الأكاديمية، أن المنح المقدمة من قبل أكاديمية الاتحاد الدولي «IFBB» للياقة البدنية وبناء الأجسام بدبي، تهدف إلى صقل مهارات الرياضيين وتأهيلهم وفق أعلى المعايير الدولية المعتمدة في مجالات التدريب الرياضي، وعلوم التغذية، واللياقة البدنية، لتمكينهم من بناء مسيرة احترافية مستدامة، سواء على منصات التتويج أو في مجال التدريب الشخصي.

كما وجّه رئيس أكاديمية IFBB دبي، الشكر والتقدير إلى الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، على دعمه للعبة في كافة البطولات المحلية والإقليمية والعالمية، وهو ما أسهم بالفعل في تلك النتائج المتميزة وآخرها حصْد لاعبي المنتخب الوطني لبناء الأجسام 9 ميداليات، بواقع ذهبية وخمس فضيات وثلاث برونزيات، خلال مشاركتهم في بطولة آسيا التي أقيمت في تايلاند، وكذلك الشكر والتقدير إلى محمد عبد العزيز الماجد، رئيس ومؤسس فريق الماجد لبناء الأجسام، على كل ما يقدمه للاعبين والمدربين ودعمه المستمر للاعبي المنتخب وقيامه بجميع التكاليف المادية لتجهيز الأبطال، وصولاً بهم لمنصات التتويج الدولية، إلى جانب حرصه على توفير كافة السيل المتاحة من أجل رفع علم الإمارات خفاقاً في كافة المحافل.

وأوضح العقيد «م» عبدالكريم محمد سعيد أن تطوير المنظومة الرياضية يبدأ من تأهيل المدرب ورفع مستوى معارفه العلمية، مشيراً إلى أن الأكاديمية تحرص على استضافة خبراء ومتخصصين من مختلف دول العالم لتقديم أحدث المعارف والممارسات العلمية والعملية في علوم التدريب والتغذية والاستشفاء.

وأضاف، تقديم مثل هذه المنح يعكس توجه الأكاديمية نحو بناء جيل من اللاعبين والمدربين القادرين على توظيف المعرفة العلمية في تطوير أداء الرياضيين وخاصة اللياقة البدنية وبناء الأجسام، مؤكداً أن الاستثمار في اللاعب والمدرب يمثل استثماراً مباشراً في مستقبل الرياضة والرياضيين.

وواصل رئيس أكاديمية IFBB بدبي بأن العلم أصبح عنصراً أساسياً في صناعة الرياضي الحديث، لافتاً إلى أن التدريب لم يعد قائماً على الخبرة العملية وحدها، وإنما يحتاج إلى معرفة متكاملة من خلال الدراسة تشمل التغذية، والاستشفاء، وطرق التدريب الحديثة، والتقييم المستمر لحالة الرياضي.

يُذكر أن «بطولة الماجد كلاسيك» تُعد واحدة من أبرز المحطات التنافسية في أجندة الاتحاد الإماراتي لبناء الأجسام لهذا الموسم، حيث تستقطب نخبة من الرياضيين والهواة من داخل الدولة وخارجها، وتأتي شراكة أكاديمية «IFBB» الدولية لتضيف بُعداً تعليمياً وتأهيلياً فريداً يعزز من قيمة البطولة ومخرجاتها.