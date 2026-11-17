أطلق نادي دبي للصحافة، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، فعاليات النسخة الرياضية من برنامج «صُنّاع محتوى دبي» بمشاركة 30 متدرباً، ضمن جهود الاستثمار في المواهب الوطنية وتطوير مهاراتها في توظيف أدوات الإعلام الرقمي الحديثة لتقديم محتوى إبداعي يعكس مكانة دبي وإنجازاتها الرياضية.

واستُهلت الفعاليات بجلسة افتتاحية بعنوان «الرياضة: صناعة التأثير وإلهام الشباب»، شارك فيها سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، بحضور مريم الملا، مديرة نادي دبي للصحافة، وتناولت مسيرة تطور القطاع الرياضي في دبي، ودور الرؤية الاستراتيجية في استقطاب البطولات والفعاليات العالمية والرياضيين، وواقع وآفاق الرياضات الإلكترونية، وجهود المجلس في تمكين القطاع، وأهمية المحتوى الرقمي في إبراز الإنجازات ورواية قصصها بأساليب مبتكرة تعزز حضور الإمارة عالمياً.

وأكد سعيد حارب أن صناعة التأثير تبدأ بفهم الرياضة وقيمها وتقديم محتوى موثوق يُقرّب الجمهور من تجارب الرياضيين ومثابرتهم، وتوظيف المنصات الرقمية لإلهام الشباب، مشيراً إلى حرص الجلسة على تعميق فهم المشاركين للمشهد الرياضي لتقديم قصصه الملهمة للأجيال الجديدة بوعي ومسؤولية، وتقريب الشباب من نماذج إيجابية تكرس قيم الالتزام واحترام المنافس، وتحويل الاهتمام بالرياضة إلى ممارسة وسلوك يومي لبناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً.

وأعربت مريم الملا عن اعتزازها بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، موضحةً أن البرنامج يجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي في بيئة رياضية حقيقية عبر تجربة تدريبية متكاملة تتيح التعلم من الخبرات المتخصصة لإنتاج محتوى إبداعي وموثوق، واكتشاف مواهب وطنية تواكب الإعلام الرياضي الحديث وتبرز تنوع المشهد الرياضي في دبي.

ويمتد البرنامج على مدى 10 أيام بأكثر من 40 ساعة تدريبية تجمع الجلسات وورش العمل والتطبيقات الميدانية لتغطية الفعاليات الرياضية التي تستضيفها دبي، وإكساب المشاركين مهارات تطوير الأفكار وصياغة القصص والتصوير والمونتاج والنشر الرقمي وقياس تفاعل الجمهور، وصولاً إلى تطوير مشاريع ختامية تعكس تنوع المشهد الرياضي بالإمارة.

كما تضمّن ورشة بعنوان «الوعي القانوني لصُنّاع المحتوى الرياضي» قدمتها الهيئة الوطنية للإعلام، استعرضت التشريعات الإعلامية والأطر القانونية لإنتاج المحتوى والتغطيات الميدانية، وحقوق بث المباريات واستخدام مقاطعها، ومتطلبات التراخيص الإعلانية، وضوابط العرض التجاري للعلامات الرياضية، وحماية الملكية الفكرية والخصوصية، لتمكين المشاركين من إنتاج ونشر محتوى رياضي مسؤول يراعي التشريعات المعمول بها في دولة الإمارات.