تواصل محاور دورتي الرخصة الآسيوية التدريبية «B» بمشاركة 44 مدرباً

تتواصل محاور دورتي الرخصة الآسيوية التدريبية «B»، اللتين يُنظمهما اتحاد الكرة خلال الفترة من 10 إلى 18 نوفمبر الجاري، بمشاركة 44 مدربًا، بواقع 22 مدربًا في كل دورة، وذلك في إطار جهود الاتحاد المستمرة لتطوير الكفاءات التدريبية والارتقاء بالمستوى الفني للمدربين.

يحاضر في الدورتين جمال الحساني، وعبدالمجيد النمر، المحاضران المعتمدان لدى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، وزكريا أحمد العوضي، وناصر خميس المهري، المحاضران المعتمدان لدى الاتحاد الآسيوي، حيث يقدمون برنامجًا تدريبيًا يتضمن مجموعة من المحاور الفنية والتطبيقية التي تستهدف تعزيز قدرات المدربين وتطوير مهاراتهم في إدارة العملية التدريبية.

وتتضمن الدورتان سبعة محاور رئيسة، تتناول مسؤوليات مدرب كرة القدم، وآليات إدارة الوحدة التدريبية من حيث التخطيط والتنظيم وتوزيع التدريبات، والتدرج في الوحدات التدريبية من خلال الانتقال باللاعبين من التمارين البسيطة إلى الأكثر تعقيدًا، بما يتناسب مع قدراتهم وأهداف كل وحدة، إلى جانب أساليب التواصل الفعال مع اللاعبين، واكتشاف الأخطاء الفنية والتكتيكية وتشخيص أسبابها والعمل على معالجتها.

كما تتطرق المحاور إلى تدخلات المدرب أثناء التدريبات والمباريات، من خلال توجيه اللاعبين وتصحيح الأخطاء وتقديم الملاحظات، وإجراء التعديلات الفنية والتكتيكية وفقًا لمتطلبات الموقف، فضلًا عن قراءة المباراة وتحليل مجرياتها، ومتابعة أداء الفريق والمنافس، والتعرف على نقاط القوة والضعف، بما يساعد المدرب على اتخاذ القرارات المناسبة والتعامل مع مختلف المتغيرات خلال المباراة.

وتأتي الدورتان ضمن برامج التأهيل والتطوير التي ينفذها اتحاد الكرة، للارتقاء بمستوى المدربين وتأهيلهم وفق أحدث المناهج والأساليب التدريبية.