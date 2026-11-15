الشيخ أحمد بن حمدان يُتوج شراع الحمرية بـ3 ميداليات ملونة في بطولة الإمارات

توج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان، رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث، لاعبي نادي الحمرية بـ3 ميداليات ملونة «ذهبية، فضية، برونزية»، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الإمارات للشراع الحديث، التي احتضنها نادي أبوظبي يومي السبت والأحد.

أحرز سلطان العويس الميدالية الذهبية في الترتيب العام لفئة «إلكا 7»، فيما نال حكيم باشا فضية «إلكا 7 - ماستر»، وحصد محمد شاه البرونزية ضمن الفئة ذاتها.

من جانبه، هنأ سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، فريق الشراع بهذا الإنجاز، متمنياً التوفيق للفريق في المواعيد القادمة، كما أعرب اللاعبون المتوجون ومدرب الفريق الكابتن نجيب باشا عن سعادتهم بالنتائج المحققة، مؤكدين تطلعهم إلى مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية في الاستحقاقات المقبلة.