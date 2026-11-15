فريق الحبتور يتوج بكأس نوفمبر للبولو

توج فريق الحبتور للبولو بلقب بطولة شهر نوفمبر، التي نظمها نادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية، بعد فوزه على فريق مهران بنتيجة 7-5 في المباراة النهائية، ليحقق الفريق إنجازه الثاني على التوالي خلال الموسم الجديد 2026-2027، بقيادة محمد الحبتور.

وفرض الحبتور أفضليته منذ البداية، وقدم انطلاقة قوية مكنته من إنهاء الشوط الأول متقدماً بهدف دون مقابل، قبل أن يعزز تفوقه في الشوط الثاني، موسعاً الفارق إلى 4-1، وسط سيطرة واضحة على مجريات اللعب.

وشهد الشوط الثالث تحولاً نسبياً في أداء مهران، الذي استغل تراجع نسق منافسه بعد الاطمئنان إلى النتيجة، ونجح في تسجيل هدفين متتاليين، ما دفع الحبتور إلى استعادة تركيزه والرد بهدف، لينتهي الشوط بتقدمه 6-3.

وتواصلت الإثارة في الشوط الرابع، بعدما أضاف مهران هدفين، مقابل هدف للحبتور، إلا أن ذلك لم يكن كافياً لتغيير النتيجة، ليحسم الأخير المواجهة بنتيجة 7-5، ويرفع كأس البطولة.

وأعرب محمد الحبتور، رئيس فريق الحبتور للبولو، عن سعادته بالتتويج بكأس بطولة نوفمبر، مؤكداً أن اللقب يمثل المحطة الثانية الناجحة للفريق في الموسم الجديد، ويعكس حجم الجهد الذي بذله اللاعبون وفريق الدعم اللوجستي، إلى جانب الاستعداد الجاد والجاهزية للاستحقاقات المقبلة، وفي مقدمتها سلسلة كأس دبي الذهبية 2027.

وأكد الحبتور أن الفوز ببطولتين متتاليتين يعكس جاهزية الفرق والخيول، معرباً عن ثقته بأن بولو الإمارات سيكون رقماً صعباً على المستويين الإقليمي والعالمي خلال العامين المقبلين، في ظل الدعم المنتظر من الوزارة واتحاد الإمارات للبولو ومجلس أبوظبي الرياضي ومجلس دبي الرياضي.

ووجه الحبتور دعوة إلى اللاعبين المواطنين للانضمام إلى عضوية الأندية وممارسة اللعبة، بما يسهم في توسيع قاعدة الممارسين وتعزيز حضور الكوادر الوطنية، كما دعا العائلات والجمهور إلى متابعة المباريات والمشاركة في إثراء اللعبة وزيادة شعبيتها.