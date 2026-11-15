ديلي آلي يجني 8.3 مليون جنيه إسترليني من حقوق الصور

نجح النجم الإنجليزي السابق ديلي آلي، لاعب توتنهام ومنتخب إنجلترا، في تأمين مستقبله المالي بثروة ضخمة بلغت 8.3 مليون جنيه إسترليني، جمعها عبر شركة متخصصة في إدارة حقوق الصور والعقود التجارية، رغم تعثر مسيرته الكروية خلال السنوات الأخيرة وابتعاده عن الملاعب.

وكشفت صحيفة «ذا صن» البريطانية أن آلي، البالغ من العمر 30 عاماً، يستعد لإغلاق شركته بعدما أظهرت وثائق التصفية امتلاكها أصولاً مالية بقيمة 8.3 مليون جنيه إسترليني، ليحصل اللاعب على نحو 7.6 مليون جنيه إسترليني، بعد سداد ضريبة شركات بلغت 685 ألفاً و362 جنيهاً إسترلينياً.

واعتمد اللاعب الإنجليزي على استراتيجية مالية ذكية خلال سنوات تألقه، تمثلت في تحويل عائدات الرعاية والإعلانات والمكافآت التجارية إلى شركته الخاصة، بدلاً من الحصول عليها بصورة مباشرة كدخل شخصي، ما ساعده على بناء أصول مالية كبيرة والاستفادة من المعاملة الضريبية المطبقة على الشركات.

ولم تقتصر استثمارات آلي على حقوق الصور والعقود التجارية، بل امتدت إلى القطاع العقاري، إذ يمتلك شركتين إضافيتين، والأولى تضم ستة عقارات مؤجرة تتجاوز قيمتها 1.5 مليون جنيه إسترليني، والثانية تبلغ قيمتها 336 ألفاً و267 جنيهاً إسترلينياً.

وشهدت الفترة بين عامي 2016 و2019 ذروة القيمة التسويقية لديلي آلي، بعدما تحول إلى أحد أبرز المواهب الكروية الشابة في إنجلترا، وأسهم في منافسة توتنهام على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، والوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، كما كان أحد العناصر المهمة في مشوار منتخب بلاده إلى نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.

وعلى المستوى الفردي، فاز آلي بجائزة أفضل لاعب شاب في إنجلترا المقدمة من رابطة اللاعبين المحترفين لموسمين متتاليين، ما جعله وجهاً إعلانياً جذاباً للعديد من العلامات التجارية العالمية، وكان أبرز عقوده التجارية اتفاقه مع شركة «أديداس» الألمانية للملابس والأدوات الرياضية، في صفقة رعاية للأحذية امتدت خمسة أعوام، قدرت قيمتها بنحو 8 ملايين جنيه إسترليني، إلى جانب تعاونه مع علامة للأزياء الرجالية التي أتاحت له تصميم مجموعة خاصة باسمه، وتعيينه سفيراً لها.

كما شارك في حملة عالمية للعطور، فيما أسهم تمثيله عبر وكالة رياضية في تعزيز حضوره التجاري ووضعه ضمن قائمة أبرز الأسماء الرياضية القابلة للتسويق، ورغم أن إغلاق شركة حقوق الصور قد يفسر عادة باعتباره نهاية مرحلة من النشاط التجاري للرياضي، فإن آلي يبدو متجهاً إلى مسار جديد، مستفيداً من الشعبية التي لا يزال يتمتع بها بين جماهير كرة القدم والجيل الشاب.

وبعد تجربته الأخيرة مع نادي كومو الإيطالي عام 2025، والتي لم يشارك خلالها سوى لفترة محدودة، لا يزال اللاعب حراً من دون نادٍ، ويواصل العمل على استعادة لياقته البدنية أملاً في العودة إلى الملاعب، وفي الوقت نفسه، بدأ تعزيز حضوره في عالم الألعاب الإلكترونية والبث المباشر، من خلال إطلاق قناته على منصة «تويتش»، والتعاون مع مؤسسات متخصصة في الرياضات الإلكترونية، وحقق آلي تفاعلاً واسعاً بعد ظهوره مع صانع المحتوى الشهير «أي شو سبيد» في تحدٍ بلعبة الكترونية خسر خلاله مباراتين، ليضطر إلى ارتداء قميص أرسنال، الغريم التقليدي لفريقه السابق توتنهام، تنفيذاً لرهان بينهما، ثم ظهر لاحقاً في بث مباشر وهو يرتدي ملابس بيضاء ويحاول إحراق القميص، قبل أن ينشر صورة له ممزقاً بجوار مطفأة حريق.

وبينما لا يزال مستقبل آلي الكروي مفتوحاً على احتمالات عدة، تمنحه ثروته واستثماراته العقارية وعقوده التجارية السابقة قاعدة مالية قوية، تجعله أقل تأثراً بتقلبات مسيرته داخل المستطيل الأخضر، وتتيح له استكشاف فرص جديدة في عالم المحتوى الرقمي والترفيه الرياضي.