أبرز النجوم يحجزون مقاعدهم في نهائي «إعمار دبي بريمير بادل P1»

اختتمت منافسات الدور نصف النهائي من بطولة إعمار دبي بريمير بادل P1 في مجمع حمدان الرياضي، وسط أجواء تنافسية محتدمة حيث تأهل أبرز اللاعبين إلى المباريات النهائية.

وتأهل المصنفان من المركز العاشر فالنتينو ليباك وغونزالو ألفونسو بعد الفوز على الأرجنتيني خوان إغناسيو دي باسكوال والإسباني خافيير غاريدو بنتيجة 6-1 و6-4.

وواصل المصنفان من المركز الثاني خوان ليبرون ولياندرو رومان أوغسبورغر سعيهما نحو اللقب عبر الفوز على الإيطالي فلافيو أباتي والأرجنتيني فرانكو ريناتو دال بيانكو بنتيجة 6-4 و6-2.

وكانت وتيرة الحماس قد تصاعدت منذ الأدوار السابقة، حيث خاض ليبرون وأوغسبورغر مواجهة شاقة من ثلاث مجموعات للتغلب على الثنائي الأرجنتيني خوان تيلو وماكسيميليانو آرسي سيمو بنتيجة 6-3 و3-6 و6-2. في المقابل، فجّر باسكوال وغاريدو مفاجأة كبرى بإقصاء سانز وستوباشوك بمجموعتين متتاليتين، بواقع 6-1 و7-5.

وفي نصف نهائي السيدات، تغلبت المصنفتان من المركز الرابع كلوديا فرنانديز سانشيز ومارتينا كالفو سانتاماريا على الأرجنتينية كلوديا يانسن والإسبانية تمارا إيكاردو ألكوريسا بنتيجة 6-3 و6-1.

كما تأهلت المصنفتان من المركز الثاني باولا خوسيماريا مارتن وبياتريس غونزاليس فرنانديز بعد الفوز على الإسبانيتين أريانا سانشيز فايادا وأندريا أوستيرو برييتو بنتيجة 6-4 و7-5.

وكانت سانشيز وسانتاماريا قد حجزتا مقعديهما في المباريات السابقة بعد الفوز على لورينا روفو أورتيز وفيكتوريا إغليسياس سيغادور بنتيجة 7-6 و6-4.

بينما حققت ألكوريسا ويانسن مفاجأة من العيار الثقيل بالتغلب على المصنفتين من المركز الأول جيما ترياي بونس دولفينا بريا سينيسي في مباراة قوية من ثلاث مجموعات انتهت بنتيجة 6-3 و3-6 و6-1.

وتبلغ التوقعات ذروتها مع تنافس نخبة لاعبي البادل في العالم للوصول إلى المجد، حيث تصل البطولة رفيعة المستوى إلى ختامها الكبير في 15 نوفمبر. وفي هذا اليوم، سيتواجه المصنفان من المركز الثاني ليبرون وأوغسبورغر مع الثنائي الأرجنتيني ليباك وألفونسو.

فيما ستتواجه المصنفتان من المركز الرابع الإسبانيتان سانشيز وسانتاماريا ضد مارتن وفرنانديز. وسيكون الختام يوماً حافلاً لأبرز نجوم البادل في العالم في صراعهم للحصول على لقب البطولة.