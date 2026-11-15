اللواء حارب الشامسي يشارك موظفي «التحريات» فعاليات تحدي دبي للياقة 30×30

شارك اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، في فعاليات «تحدي دبي للياقة 30×30»، التي أُقيمت في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة موظفي الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، وذلك في إطار الحرص على تعزيز ثقافة الرياضة والنشاط البدني، وترسيخ مفاهيم الصحة واللياقة البدنية في بيئة العمل الشرطي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار دعم شرطة دبي للمبادرات الرياضية والمجتمعية الهادفة إلى تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني، وتحفيز الموظفين على تبني أسلوب حياة صحي ومتوازن، بما ينعكس إيجاباً على كفاءتهم البدنية والذهنية وجاهزيتهم لأداء مهامهم الأمنية والميدانية.

ويُعد «تحدي دبي للياقة 30×30»، أحد أبرز المبادرات الرياضية والمجتمعية الهادفة إلى جعل دبي واحدة من أكثر مدن العالم نشاطاً، من خلال تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة النشاط البدني لمدة 30 دقيقة يومياً على مدار 30 يوماً، بما يسهم في ترسيخ الرياضة أسلوب حياة مستداماً، وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة.

وتؤكد مشاركة اللواء حارب الشامسي إلى جانب موظفي الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية أهمية الرياضة في تعزيز روح الفريق الواحد، وتوطيد العلاقات المهنية، ورفع مستويات التحفيز والطاقة الإيجابية بين الكوادر الشرطية.

كما تعكس الفعالية اهتمام شرطة دبي بتعزيز جودة الحياة الوظيفية، وترسيخ ممارسة الرياضة بوصفها ثقافة مؤسسية مستدامة، تسهم في الارتقاء بالأداء المهني وتعزيز الجاهزية البدنية لمنتسبي القوة، انسجاماً مع أهداف تحدي دبي للياقة.