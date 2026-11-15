منتخب الإمارات لسيدات الكريكيت يواجه اسكتلندا في كأس المنتخبات اليوم

استهل منتخب الإمارات لسيدات الكريكيت مشواره في النسخة الثانية من بطولة كأس الاتحاد الدولي للكريكيت للمنتخبات النسائية الصاعدة 2026 بالخسارة أمام نظيره الأيرلندي، ضمن منافسات المجموعة الأولى، في البطولة التي تستضيفها إمارة عجمان حتى 25 نوفمبر الجاري، بمشاركة 10 منتخبات.

وشهدت انطلاقة البطولة عدداً من المواجهات القوية، أسفرت عن فوز سريلانكا على أيرلندا، واسكتلندا على بابوا غينيا الجديدة، وباكستان على بنغلاديش، وهولندا على تايلاند حاملة لقب النسخة الأولى.

وتضع الخسارة المنتخب الإماراتي أمام تحدٍ مهم في مبارياته المقبلة، إلا أن حظوظه في التأهل لا تزال قائمة، وفق نظام البطولة الذي يمنح أصحاب المراكز الثلاثة الأولى في كل مجموعة بطاقات العبور إلى مرحلة «السوبر سيكس».

ويحتاج منتخبنا إلى استعادة توازنه وتحقيق الفوز في مواجهاته الثلاث المتبقية أمام اسكتلندا اليوم الأحد، وسريلانكا غداً الاثنين، وغينيا الجديدة يوم 18 نوفمبر، مع تحسين الأداء، الذي قد يشكل عاملاً حاسماً في تحديد ترتيب المنتخبات المتنافسة على بطاقات التأهل.

ويعوّل المنتخب الإماراتي على عاملي الأرض والجمهور لتجاوز عثرته الأولى، والظهور بصورة أفضل في الجولات المقبلة، بما يعزز فرصه في مواصلة المشوار والمنافسة على التأهل إلى المرحلة التالية، مستفيداً من خبرته في النسخة الأولى عام 2025، التي أنهى منافساتها ضمن أربعة منتخبات تساوت في رصيد النقاط.