غيث النعيمي بطلاً لـ «خريف العين للشطرنج»

واصل نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية مبادراته الرامية إلى نشر ثقافة الشطرنج في المجتمع، من خلال تنظيم بطولة الشطرنج الخاطف ضمن فعاليات مهرجان خريف العين للشطرنج، بالتعاون مع مكاني زاخر بمدينة العين، والتي أُقيمت الجمعة، بمشاركة 100 لاعب ولاعبة من مختلف الفئات العمرية، وسط أجواء تنافسية مميزة وحضور مجتمعي يعكس الاهتمام المتزايد برياضة الشطرنج.

وتأتي إقامة البطولة في مكاني زاخر ضمن توجه النادي نحو توسيع نطاق فعالياته خارج مقره التقليدي، ونقل منافسات الشطرنج إلى المراكز التجارية والأماكن العامة، بهدف تقريب اللعبة من مختلف شرائح المجتمع، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور للتعرف على رياضة الشطرنج وممارستها، إلى جانب تشجيع المواهب الناشئة على المشاركة في البطولات واكتساب المزيد من الخبرات التنافسية، وتحويل المراكز التجارية إلى مساحات تجمع بين الترفيه والمنافسة الرياضية وتنمية المهارات الذهنية.

شهد حفل الختام تتويج الفائزين من قبل سلطان عبدالله العريف الظاهري، رئيس مجلس شباب العين – أي سي أم جي، الذي كرّم أصحاب المراكز الأولى والفائزين بالجوائز الخاصة والفئات العمرية، تقديرًا لتميزهم في البطولة وتحفيزًا لهم على مواصلة تطوير مستوياتهم الفنية.

وأسفرت نتائج البطولة عن تتويج غيث سعيد النعيمي بالمركز الأول، فيما حلّ محمد طارق الأثير في المركز الثاني، وجاء أحمد بندوق في المركز الثالث.

وعلى صعيد الجوائز الخاصة، حصل سعد جابر الأحبابي على جائزة أفضل لاعب إماراتي، فيما نالت شيخة عبدالله المريخي جائزة أفضل لاعبة إماراتية.

ويأتي مهرجان خريف العين للشطرنج امتدادًا لسلسلة المهرجانات الموسمية التي ينظمها النادي على مدار العام، والتي تشمل مهرجانات الربيع والصيف والشتاء والخريف، في إطار برنامج متكامل يهدف إلى استدامة النشاط الشطرنجي، وتوفير فرص تنافسية متنوعة للاعبين من مختلف الأعمار والمستويات، بما يعزز الحراك الرياضي والمجتمعي في مدينة العين.

ويتضمن مهرجان خريف العين ثلاث بطولات رئيسية، هي الشطرنج السريع والخاطف والكلاسيكي، حيث شكّلت منافسات الشطرنج الخاطف انطلاقة المهرجان، على أن تُستكمل منافسات الشطرنج السريع والكلاسيكي خلال الأسابيع المقبلة، في إطار حرص النادي على تنويع الفعاليات الفنية وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لاكتساب الخبرات في مختلف أنظمة اللعب.

وأُقيمت البطولة بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وبالتعاون مع مكاني زاخر بصفته الشريك الاستراتيجي، وبمشاركة فريق سند التطوعي بصفته الشريك التطوعي، الذي ساهم في توفير المتطوعين والمساعدة في التنظيم والترتيبات الميدانية، إلى جانب الشركاء الداعمين مركز الفارابي الطبي، وسيباميد، ومياه النشاش.

ويواصل نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، من خلال هذه المبادرات والبطولات المجتمعية، جهوده الرامية إلى توسيع قاعدة ممارسي الشطرنج، وتعزيز حضور الرياضات الذهنية في الحياة اليومية للأسر، واكتشاف المواهب الواعدة، بما يسهم في ترسيخ مكانة مدينة العين وجهةً مميزةً لاستضافة الفعاليات والبطولات الشطرنجية، وتعزيز دور الشطرنج باعتباره رياضة ذهنية متاحة لمختلف فئات المجتمع.